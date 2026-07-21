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Thể thao World Cup 2026

Mbappe 'nổi loạn' vì bất công tại tuyển Pháp

  • Thứ ba, 21/7/2026 19:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kylian Mbappe đã công khai chất vấn Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) Philippe Diallo về các quy định tiền thưởng và vấn đề hậu cần tại World Cup 2026.

Kylian Mbappe đòi quyền lợi cho các cầu thủ tuyển Pháp.

Theo L'Equipe, trước đề xuất của ông Diallo về việc chỉ chi trả tiền thưởng nếu đội lọt vào bán kết, thay vì từ vòng 16 đội như trong quá khứ, thủ quân "Les Bleus" phản ứng gay gắt: “Thưa chủ tịch, đây là kỳ World Cup đầu tiên của ông, còn với tôi là lần thứ ba. Ông thực sự nghĩ việc lọt vào vòng 16 đội hay tứ kết là không có giá trị sao?”.

Những căng thẳng không chỉ dừng lại ở tiền thưởng mà còn lan rộng sang các vấn đề hậu cần và đối xử bất công. Ngôi sao mang áo số 10 phải trực tiếp đứng ra đàm phán để được sử dụng liệu pháp đông lạnh (cryotherapy) nhằm đối phó với nắng nóng khắc nghiệt tại Mỹ.

Đồng thời, giá phòng khách sạn dành cho thân nhân cầu thủ tại Boston bất ngờ bị đẩy từ 600 euro lên 900 euro, gây ra làn sóng bất mãn lớn trong nội bộ đội tuyển.

Bên cạnh đó, FFF còn vấp phải chỉ trích dữ dội khi chi 120.000 euro để đưa 13 thành viên Ủy ban Điều hành đi hạng thương gia. Đáng chú ý, chất lượng thực đơn tại nơi lưu trú cũng có phân biệt rõ rệt. Trong đó, các quan chức liên đoàn được hưởng chế độ ăn uống cao cấp hơn hẳn gia đình cầu thủ.

Liên đoàn Bóng đá Pháp sẽ phải sớm giải quyết những lùm xùm nội bộ, trong bối cảnh triều đại mới sau thời Didier Deschamps đang đến gần.

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Huy Trưởng

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