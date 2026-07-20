Vua phá lưới Mbappe giành kỷ lục độc nhất lịch sử World Cup

Kylian Mbappe đi vào lịch sử World Cup khi trở thành cầu thủ đầu tiên hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới sau giải đấu năm 2026.

Mbappe lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới tại World Cup. Ảnh: Reuters.

Kylian Mbappe tiếp tục tạo nên cột mốc đặc biệt trong lịch sử World Cup khi giành Chiếc giày vàng 2026 với 10 bàn, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên hai lần kết thúc một kỳ World Cup ở vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Tại World Cup 2026, Mbappe duy trì phong độ ổn định và tận dụng tốt cơ hội ở trận tranh hạng ba với Anh để ghi thêm 2 bàn, qua đó củng cố vị trí số một. Thành tích này giúp tiền đạo của Real Madrid vượt lên trong cuộc đua với Messi, người không thể ghi bàn ở trận chung kết trước Tây Ban Nha rạng sáng 20/7.

Tiền đạo người Pháp từng nhận danh hiệu này tại World Cup 2022 ở Qatar. Bốn năm sau, Mbappe tiếp tục vượt qua Lionel Messi trong cuộc đua cá nhân, dù đội trưởng Argentina cũng có một giải đấu ấn tượng với 8 pha lập công.

Kỳ tích của Mbappe càng trở nên đáng chú ý khi trong lịch sử World Cup chưa từng có cầu thủ nào làm được điều tương tự. Từ giải đấu đầu tiên năm 1930, nhiều huyền thoại từng thống trị các bảng xếp hạng bàn thắng nhưng chưa ai hai lần trở thành Vua phá lưới.

Những tên tuổi lớn như Gerd Muller, Ronaldo Nazario hay Miroslav Klose đều để lại dấu ấn đậm nét tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, tất cả chỉ một lần đứng đầu danh sách ghi bàn trong một kỳ World Cup.

Ở tuổi 27, Mbappe đang đứng trước cơ hội tiếp tục phá vỡ nhiều kỷ lục tại World Cup khi đã có 22 bàn qua 3 lần tham dự World Cup. Hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới không chỉ khẳng định khả năng săn bàn đặc biệt, mà còn đưa anh vào nhóm những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Argentina Rạng sáng 20/7, Ferran Torres tung cú dứt điểm quyết định, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026.