Mbappe gây chú ý

Kylian Mbappe thu hút sự chú ý khi bị bắt gặp theo dõi trận chung kết World Cup 2026 trên du thuyền cùng nữ diễn viên Ester Exposito.

Mbappe cùng bạn gái và nhóm bạn theo dõi chung kết World Cup 2026.

Trong lúc Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ để đăng quang, đội trưởng tuyển Pháp được bắt gặp tận hưởng bầu không khí trận đấu trên một chiếc du thuyền sang trọng. Đồng hành cùng anh là bạn gái Ester Exposito cùng một nhóm bạn thân.

Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cặp đôi trò chuyện, cười đùa và theo dõi diễn biến trận chung kết nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tại World Cup 2026, Exposito thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ Mbappe.

Theo các nguồn tin, cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào đầu năm 2026 khi bị bắt gặp cùng nhau ở Madrid và Paris. Kể từ đó, Mbappe và bạn gái được bắt gặp đi nghỉ dưỡng cùng nhau tại nhiều địa điểm sang trọng.

Exposito là gương mặt đình đám của màn ảnh Tây Ban Nha và mạng xã hội, sở hữu hơn 24 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô nổi tiếng toàn cầu nhờ vai Carla Roson trong series ăn khách Elite

Với cá nhân Mbappe, anh có một kỳ World Cup đáng nhớ dù không thể đưa tuyển Pháp vào chung kết. Chân sút 27 tuổi khép lại giải đấu với 10 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất giải và giành Chiếc giày vàng World Cup lần thứ hai liên tiếp.

Ngôi sao của Real Madrid vượt qua Lionel Messi trong cuộc đua vua phá lưới, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay.

Mbappe: 'Tôi thà không giữ kỷ lục World Cup để được đá chung kết' Sau thất bại ở trận tranh hạng ba World Cup 2026, Kylian Mbappe khẳng định anh sẵn sàng đánh đổi kỷ lục ghi bàn mọi thời đại để được cùng tuyển Pháp chơi trận chung kết.