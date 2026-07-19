Khoảnh khắc World Cup: Kỷ lục gia Mbappe

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 diễn ra vào 4h sáng ngày 19/7 đúng với tính chất của "90 phút thủ tục" khi cả tuyển Anh và Pháp đều sử dụng những cầu thủ ít được ra sân ở giải đấu năm nay. Bên phía "Tam Sư", thủ quân Harry Kane thậm chí còn ngồi trên băng ghế dự bị.
Tuyển Anh là những người chơi quyết tâm hơn sau tiếng còi khai cuộc. Hiệp một chứng kiến "Tam Sư" ghi 4 bàn liên tiếp vào lưới Pháp. Declan Rice mở màn ở phút thứ 3 bằng cú sút xa đẳng cấp. Đến phút 18, Ezri Konsa đánh đầu nhân đôi cách biệt từ quả phạt góc. Sau đó, Bukayo Saka tỏa sáng rực rỡ với hai pha dứt điểm chính xác ở phút 37 và 45+1.
Thế trận chỉ thay đổi sau giờ nghỉ giữa hiệp, khi huấn luyện viên Didier Deschamps thực hiện đến 4 sự thay đổi người. Hai pha lập công liên tiếp của Kylian Mbappe và Bradley Barcola ở các phút 48 và 54 giúp tuyển Pháp thắp lên hy vọng lội ngược dòng.
Đến phút 66, thủ quân tuyển Pháp hoàn tất cú đúp cho riêng mình để rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Mbappe hiện đã có 10 bàn tại World Cup 2026, tạm thời hơn Lionel Messi 2 pha lập công trong cuộc đua đến danh hiệu Chiếc giày vàng. Tiền đạo này chính thức nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ đại hội lên con số 22.
Dẫu vậy, cơ hội gỡ hòa của tuyển Pháp bị dập tắt ở phút 87. Malo Gusto phạm lỗi với Djed Spence trong vùng cấm địa "Les Bleus", khiến trọng tài thổi phạt đền cho Anh. Bukayo Saka bước lên dứt điểm đầy tự tin, hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.
Phút 90+6, Ousmane Dembele thắp lại hy vọng mong manh cho Pháp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống 4-5. Bắt nguồn từ pha cắt bóng của Dayot Upamecano từ chân Declan Rice, trung vệ này dâng cao rồi chuyền cho ngôi sao mang áo số 7. Cầu thủ thuộc biên chế PSG vượt qua Trevoh Chalobah rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc làm tung lưới Dean Henderson.
Phút 90+8, Jude Bellingham định đoạt trận đấu bằng pha solo đẳng cấp. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid thể hiện sự điềm tĩnh khi rê dắt qua ba hậu vệ tuyển Pháp trong vùng cấm rồi dứt điểm gọn gàng, ấn định tỷ số chung cuộc 6-4. Đây là bàn thắng thứ 7 của cầu thủ này, giúp anh trở thành cầu thủ Anh ghi bàn nhiều nhất tại một kỳ World Cup.
Một cái tên để lại nhiều tiếc nuối ở trận đấu này là Michael Olise khi anh không thể ghi được bàn nào. Dẫu sao, với bảy đường dọn cỗ, ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất một kỳ World Cup kể từ năm 1966, vượt qua kỷ lục của huyền thoại Pele.
Trận thua tuyển Anh tại World Cup 2026 cũng chính thức khép lại hành trình 14 năm của Didier Deschamps trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Pháp. Sau giải đấu trên đất Bắc Mỹ, ông nhiều khả năng sẽ nhường ghế lại cho Zinedine Zidane.
Tuyển Anh chính thức giành huy chương đồng tại World Cup 2026. Đây là thành tích tốt nhất của "Tam Sư" kể từ chức vô địch vào năm 1966. Dẫu chưa đáp ứng được kỳ vọng, thầy trò Thomas Tuchel vẫn có thể ngẩng cao đầu rời giải.