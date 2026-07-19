Khoảnh khắc World Cup: Kỷ lục gia Mbappe

4.

Đến phút 66, thủ quân tuyển Pháp hoàn tất cú đúp cho riêng mình để rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Mbappe hiện đã có 10 bàn tại World Cup 2026, tạm thời hơn Lionel Messi 2 pha lập công trong cuộc đua đến danh hiệu Chiếc giày vàng. Tiền đạo này chính thức nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ đại hội lên con số 22.