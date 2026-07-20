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Thể thao World Cup 2026

Phút 'muối mặt' chưa từng có của Argentina trong lịch sử World Cup

  • Thứ hai, 20/7/2026 03:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Argentina trải qua hiệp một nghèo nàn nhất trong lịch sử các trận chung kết World Cup khi không tung ra nổi cú sút nào trước Tây Ban Nha.

Bảng thống kê nghèo nàn của Argentina dù đã bước sang hiệp hai.

Rạng sáng 20/7, Argentina bước vào trận chung kết World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng, nhưng 45 phút đầu tiên trước Tây Ban Nha lại trở thành dấu mốc đáng quên với Lionel Messi cùng các đồng đội.

Theo Opta, đây là lần đầu tiên Argentina không có bất kỳ cú dứt điểm nào trong hiệp một của một trận đấu World Cup kể từ khi hệ thống thống kê này bắt đầu được áp dụng từ năm 1966. Đáng chú ý hơn, đây cũng là hiệp một có số lần dứt điểm thấp nhất trong lịch sử các trận chung kết World Cup.

Trên sân MetLife ở New Jersey (Mỹ), Argentina gần như không tạo ra được sức ép về phía khung thành Tây Ban Nha. HLV Lionel Scaloni gây bất ngờ khi xếp Nico Gonzalez đá chính, nhưng tiền vệ của Atletico Madrid không để lại nhiều dấu ấn trong khả năng kết nối lối chơi. Anh bị thay ra ngay đầu hiệp hai, nhường chỗ cho Leandro Paredes.

Trong khi Argentina không có nổi một cú sút, Tây Ban Nha kiểm soát thế trận tốt hơn với 59% thời lượng bóng. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente tung ra 3 pha dứt điểm, trong đó có 2 lần trúng đích, nhưng chưa đủ để buộc Emiliano Martinez phải thực sự trổ tài.

Sự bế tắc của Argentina thể hiện rõ qua các thông số. Đội bóng Nam Mỹ chỉ hoàn thành 155 đường chuyền, gần bằng một nửa so với 303 đường chuyền thành công của Tây Ban Nha trong hiệp một. "La Roja" cũng vượt trội về số lần hưởng phạt góc với tỷ số 2-0.

Messi và các đồng đội đang hướng tới chức vô địch World Cup thứ hai liên tiếp, trong khi Tây Ban Nha muốn lần thứ hai trong lịch sử bước lên đỉnh thế giới.

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Đào Trần

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