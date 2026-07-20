MU công bố tân binh tiếp theo

Manchester United chính thức chiêu mộ thành công tài năng trẻ Tynan Thompson từ Tottenham Hotspur sau một mùa giải bùng nổ của cầu thủ này.

Tynan Thompson ký hợp đồng với MU. Ảnh: Manchester United

Manchester United ra thông báo chính thức về việc đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo cánh Thompson từ Tottenham Hotspur. Thương vụ này hiện chỉ còn chờ hoàn tất những bước cuối cùng để cầu thủ người Anh bắt đầu hành trình tại Old Trafford.

Đây được xem là bước đi chiến lược của "Quỷ đỏ" trong việc thâu tóm những mầm non sáng giá nhất từ các đối thủ trực tiếp tại Premier League. Ở tuổi 18, Thompson được đánh giá là một trong những cầu thủ chạy cánh triển vọng nhất xứ sở sương mù.

Mùa giải 2025/26, tuyển thủ trẻ người Anh thể hiện phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc khi đóng góp tới 13 pha lập công và 6 đường kiến tạo ở các cấp độ từ U18 đến U21. Điểm nhấn lớn nhất trong hồ sơ của Thompson chính là hiệu suất ghi bàn tuyệt đối tại đấu trường châu lục, với 7 bàn thắng chỉ sau 7 trận đấu tại UEFA Youth League.

Nhờ màn trình diễn bùng nổ ở các đội trẻ, anh thường xuyên được đôn lên tập luyện và góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của đội một Tottenham Hotspur tại các giải đấu quốc nội.

Đại diện Manchester United đã gửi lời chào đón nồng nhiệt đến tài năng sinh năm 2008, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng phát triển vượt bậc của anh trong môi trường đào tạo tại Carrington.

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