Tân binh MU gây ấn tượng

Tiền vệ tân binh Andrey Santos nhanh chóng ghi dấu ấn trong lần đầu đá chính cho Manchester United.

Santos gây ấn tượng ở trận ra mắt MU.

Được xếp đá cặp cùng Mason Mount ở trung tâm hàng tiền vệ trong trận giao hữu với Wrexham hôm 18/7, Santos mang đến sự chắc chắn và nguồn năng lượng cho tuyến giữa của "Quỷ đỏ". Trong 45 phút góp mặt trên sân, tân binh trị giá 50 triệu bảng không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn thể hiện khả năng kiểm soát và phân phối bóng ấn tượng.

Tiền vệ người Brazil tạo ra hai cơ hội nguy hiểm cho đồng đội, đồng thời đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất trận. Những con số này tiếp tục cho thấy lý do MU quyết định chi đậm để đưa cầu thủ 22 tuổi rời Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè.

Santos là điểm sáng ở hàng tiền vệ MU.

Sau trận đấu, người hâm mộ "Quỷ đỏ" dành nhiều lời khen cho Santos trên mạng xã hội. Không ít ý kiến đánh giá tiền vệ người Brazil thi đấu điềm tĩnh, quyết liệt trong các pha tranh chấp, di chuyển thông minh và che chắn khoảng trống rất tốt. Một số CĐV thậm chí tin rằng anh sẽ trở thành nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa của HLV Michael Carrick ở mùa giải mới.

Dù chỉ mang tính chất của một trận giao hữu, những gì Santos thể hiện vẫn mang đến nhiều tín hiệu hứa hẹn. Ở mùa giải trước, tiền vệ người Brazil từng dẫn đầu các tiền vệ tại Premier League về tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi dưới mặt đất với 68%, và anh tiếp tục phát huy điểm mạnh đó ngay trong màn ra mắt màu áo mới.

Ở trận đấu này, MU phải nhận bàn thua ở phút 39 khi Sam Smith, cầu thủ trưởng thành từ học viện Carrington trước khi bị thanh lý năm 16 tuổi, ghi bàn duy nhất giúp Wrexham giành chiến thắng.

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