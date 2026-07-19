Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Tân binh MU gây ấn tượng

  • Chủ nhật, 19/7/2026 06:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền vệ tân binh Andrey Santos nhanh chóng ghi dấu ấn trong lần đầu đá chính cho Manchester United.

Santos gây ấn tượng ở trận ra mắt MU.

Được xếp đá cặp cùng Mason Mount ở trung tâm hàng tiền vệ trong trận giao hữu với Wrexham hôm 18/7, Santos mang đến sự chắc chắn và nguồn năng lượng cho tuyến giữa của "Quỷ đỏ". Trong 45 phút góp mặt trên sân, tân binh trị giá 50 triệu bảng không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn thể hiện khả năng kiểm soát và phân phối bóng ấn tượng.

Tiền vệ người Brazil tạo ra hai cơ hội nguy hiểm cho đồng đội, đồng thời đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất trận. Những con số này tiếp tục cho thấy lý do MU quyết định chi đậm để đưa cầu thủ 22 tuổi rời Chelsea trong kỳ chuyển nhượng hè.

MU ảnh 1

Santos là điểm sáng ở hàng tiền vệ MU.

Sau trận đấu, người hâm mộ "Quỷ đỏ" dành nhiều lời khen cho Santos trên mạng xã hội. Không ít ý kiến đánh giá tiền vệ người Brazil thi đấu điềm tĩnh, quyết liệt trong các pha tranh chấp, di chuyển thông minh và che chắn khoảng trống rất tốt. Một số CĐV thậm chí tin rằng anh sẽ trở thành nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa của HLV Michael Carrick ở mùa giải mới.

Dù chỉ mang tính chất của một trận giao hữu, những gì Santos thể hiện vẫn mang đến nhiều tín hiệu hứa hẹn. Ở mùa giải trước, tiền vệ người Brazil từng dẫn đầu các tiền vệ tại Premier League về tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi dưới mặt đất với 68%, và anh tiếp tục phát huy điểm mạnh đó ngay trong màn ra mắt màu áo mới.

Ở trận đấu này, MU phải nhận bàn thua ở phút 39 khi Sam Smith, cầu thủ trưởng thành từ học viện Carrington trước khi bị thanh lý năm 16 tuổi, ghi bàn duy nhất giúp Wrexham giành chiến thắng.

Sao MU dự World Cup theo cách riêng Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.

Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester

1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.

Duy Luân

MU MU andrey santos wrexham giao hữu

    Đọc tiếp

    Mainoo chia tay World Cup với 0 phút ra sân

    Mainoo chia tay World Cup với 0 phút ra sân

    4 giờ trước 04:16 19/7/2026

    0

    Chấn thương lưng khiến Kobbie Mainoo vắng mặt ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 với tuyển Pháp sáng 19/7, khép lại kỳ World Cup 2026 đầy thất vọng trong màu áo "Tam Sư".

    Messi sáng cửa giành Quả bóng Vàng thứ 9

    Messi sáng cửa giành Quả bóng Vàng thứ 9

    4 giờ trước 04:11 19/7/2026

    0

    Lionel Messi đang nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2026, nhưng trận chung kết World Cup vẫn có thể thay đổi tất cả.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý