Mainoo chia tay World Cup với 0 phút ra sân

Chấn thương lưng khiến Kobbie Mainoo vắng mặt ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 với tuyển Pháp sáng 19/7, khép lại kỳ World Cup 2026 đầy thất vọng trong màu áo "Tam Sư".

Kobbie Mainoo không thể ra sân ở trận đấu với tuyển Pháp.

Như vậy, tiền vệ thuộc biên chế Manchester United sẽ kết thúc chiến dịch mà không ra sân bất kỳ phút nào, dù anh từng được kỳ vọng là nhân tố tạo đột biến cho tuyến giữa.

Quyết định nhân sự của huấn luyện viên Thomas Tuchel xuyên suốt giải đấu đang trở thành tâm điểm bàn tán. Trước khi dính chấn thương, cầu thủ của Manchester United liên tục bị ngó lơ ngay cả khi Declan Rice gặp vấn đề sức khỏe.

Một số báo cáo cho rằng chiến lược gia người Đức không hài lòng với màn thể hiện của Mainoo trong các buổi tập, dẫn đến việc anh bị gạch tên khỏi kế hoạch thi đấu.

Trong đội hình xuất phát trận gặp Pháp, tuyển Anh có nhiều sự thay đổi lớn. Tiền đạo Ivan Toney có lần đầu tiên đá chính, trong khi những trụ cột như Harry Kane và Jude Bellingham được cất trên băng ghế dự bị.

Hàng tiền vệ sẽ do Declan Rice và Eberechi Eze đảm nhiệm, hỗ trợ cho bộ ba tấn công Bukayo Saka, Morgan Rogers và Marcus Rashford. Trevoh Chalobah cũng có tên trong danh sách dự bị và sẵn sàng cho màn ra mắt.

Việc không sử dụng Mainoo khi anh còn khỏe mạnh, để rồi cầu thủ sinh năm 2004 dính chấn thương, đang khiến ban huấn luyện đội tuyển Anh đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều từ phía người hâm mộ "Tam sư".

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.