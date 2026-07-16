Martinez ôm Mainoo sau trận

Sáng 16/7, Lisandro Martinez tìm đến an ủi Kobbie Mainoo sau khi Argentina hạ tuyển Anh với tỷ số 2-1 ở bán kết World Cup 2026.

Hành động đẹp của Martinez với Mainoo.

Sau thất bại ngược 1-2 của tuyển Anh trước Argentina, Mainoo không giấu được sự thất vọng. Tiền vệ thuộc biên chế Manchester United tiếp tục ngồi dự bị và chưa được HLV Thomas Tuchel trao cơ hội dù chỉ một phút thi đấu.

Giữa bầu không khí đối lập trên sân Atlanta, Martinez có hành động đẹp. Trung vệ Argentina chủ động tìm đến Mainoo, ôm và trò chuyện với người đồng đội tại Manchester United khá lâu trước khi trở lại ăn mừng cùng các tuyển thủ Argentina.

Dù đứng ở hai chiến tuyến, mối quan hệ thân thiết tại Old Trafford vẫn được cả hai gìn giữ. Martinez dường như hiểu rõ cảm giác thất vọng của Mainoo khi chứng kiến cầu thủ trẻ trải qua cả giải đấu trong vai trò khán giả bất đắc dĩ.

Hành động của trung vệ 28 tuổi nhanh chóng nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội. Không ít người hâm mộ cho rằng đó là hình ảnh đẹp của bóng đá khi sự tôn trọng và tình đồng đội vẫn tồn tại sau những màn đối đầu căng thẳng.

Mainoo là tiền vệ duy nhất trong số 7 tiền vệ được Tuchel triệu tập không thi đấu bất kỳ phút nào tại World Cup 2026. Trong khi đó, những cái tên như Jude Bellingham, Declan Rice, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Eberechi Eze và thậm chí Jordan Henderson đều được sử dụng.

Trái ngược với nỗi buồn của Mainoo, Martinez tiếp tục viết nên hành trình đáng nhớ cùng Argentina. Đội bóng Nam Mỹ sẽ chạm trán Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup vào ngày 20/7, còn tuyển Anh bước vào trận tranh hạng ba với Pháp trước đó một ngày.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.