Mainoo bị bỏ quên ở World Cup 2026

Kobbie Mainoo tiếp tục trải qua ngày thi đấu đáng quên khi không được HLV Thomas Tuchel sử dụng dù chỉ một phút trong trận Anh thắng Na Uy 2-1 tại tứ kết World Cup 2026.

Mainoo chưa ra sân 1 phút nào trong 6 trận liên tiếp của tuyển Anh ở World Cup 2026.

Tiền vệ trẻ của MU được kỳ vọng trở thành làn gió mới ở tuyến giữa tuyển Anh tại World Cup 2026 nhờ khả năng cầm bóng, thoát pressing và điều tiết lối chơi. Tuy nhiên, Mainoo chưa thể cạnh tranh suất đá chính, thậm chí còn chưa lần được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Trong cuộc đối đầu với Na Uy, HLV Tuchel liên tục thay đổi nhân sự ở hàng tiền vệ nhưng bỏ qua Mainoo. Declan Rice được rút ra sau hiệp một vì không đảm bảo thể trạng, còn Jude Bellingham cũng rời sân ở giai đoạn cuối trận. Dù vậy, cơ hội vẫn không đến với tài năng 21 tuổi.

Thay vào đó, chiến lược gia người Đức tung trung vệ Dan Burn vào sân thay Bellingham nhằm gia cố hàng thủ. Reece James cũng được kéo vào đá tiền vệ phòng ngự, trong khi Mainoo ngồi trên ghế dự bị. Điều này lập tức tạo làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng Tuchel dường như làm mọi cách để không sử dụng Mainoo.

Một CĐV mỉa mai: "Tuchel sẵn sàng dùng 4 hậu vệ và 7 cầu thủ chạy cánh đá tiền vệ, miễn là Mainoo không phải vào sân". Người khác thất vọng: "Rice và Bellingham đều rời sân, Burn được tung vào thay Bellingham, còn Mainoo vẫn bị bỏ quên. Thật khó hiểu".

Không ít ý kiến còn đặt câu hỏi: "Nếu Mainoo không đủ khả năng chơi nổi một phút trong 120 phút thi đấu, vậy gọi cậu ấy lên tuyển để làm gì?". Một CĐV khác chua chát viết: "Lại thêm 120 phút bóng đá mà không có Mainoo".

Việc Mainoo tiếp tục không được sử dụng đang làm dấy lên nhiều tranh luận về cách dùng người của Tuchel. Trong bối cảnh tuyển Anh liên tục xoay tua nhân sự ở tuyến giữa, việc tài năng trẻ của MU "đóng đinh" trên ghế dự bị gây khó hiểu.

Anh cân bằng tỷ số 1-1 trước Na Uy Sáng 12/7, Jude Bellingham có pha dứt điểm đẹp mắt tung lưới Na Uy để gỡ hòa 1-1 cho Anh ở tứ kết World Cup 2026.