Haaland như đấu vật với cầu thủ Anh

Sáng 12/7, trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh bùng nổ căng thẳng khi Erling Haaland liên tiếp có những pha va chạm quyết liệt với Elliot Anderson.

Hai tình huống va chạm của Haaland với Anderson.

Phút bù giờ hiệp một trên sân Miami (Mỹ), Haaland và Anderson lao vào tranh chấp quyết liệt trong một tình huống ở giữa sân. Cả hai liên tục dùng tay đẩy, ghì và kéo áo đối phương trước khi Haaland quăng tiền vệ tuyển Anh ra xa.

Đáng chú ý, Anderson cũng có những động tác ôm và ghì Haaland trong pha tranh chấp, vì vậy trọng tài xác định đây chỉ là màn va chạm quyết liệt chứ không thổi phạt tiền đạo của Na Uy.

Sau hiệp hai, Haaland lại một lần nữa vướng vào rắc rối. Phút 55, Na Uy tưởng như nhân đôi cách biệt khi trung vệ Torbjorn Lysaker Heggem băng vào dứt điểm cận thành tung lưới Jordan Pickford. Các cầu thủ Bắc Âu ăn mừng cuồng nhiệt vì tin rằng họ nâng tỷ số lên 2-1.

Dù vậy, niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Sau khi nhận tín hiệu từ tổ VAR, trọng tài ra đường biên xem lại video quay chậm. Hình ảnh cho thấy ngay trước khi Heggem ghi bàn, Haaland có pha dùng tay đẩy Elliot Anderson ngã xuống sân để tạo khoảng trống cho đồng đội dứt điểm.

Sau ít phút tham khảo màn hình VAR, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng của Na Uy và cho tuyển Anh được hưởng quả đá phạt vì lỗi của Haaland.

Cần biết rằng Anderson sắp trở thành đồng đội mới của Haaland tại Manchester City sau kỳ World Cup 2026, khiến màn đối đầu nảy lửa giữa hai cầu thủ càng thu hút sự chú ý.