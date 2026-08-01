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Thể thao

Thắng dễ Malaysia, Thái Lan tạm chiếm ngôi đầu bảng B

  • Thứ bảy, 1/8/2026 21:52 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Tối 1/8, Thái Lan dễ dàng vượt qua Malaysia với tỷ số 2-0 tại bảng B, ASEAN Cup 2026 để tạm chiếm ngôi đầu.

Thái Lan không gặp nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Trên sân vận động Rajamangala (Thái Lan), hai pha lập công của Yotsakorn và Teerasak không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn cho thấy bản lĩnh của "Voi chiến" trong việc hóa giải lối chơi pressing khó chịu của đối thủ, đồng thời tận dụng triệt để các cơ hội để định đoạt trận đấu.

Dù Malaysia nhập cuộc đầy tự tin với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội lên tới 60% trong 10 phút đầu, đội khách vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của chủ nhà.

Bước ngoặt đến ở phút 35 khi VAR can thiệp, giúp Thái Lan hưởng quả phạt đền sau tình huống Shamsul Fazili phạm lỗi với Kakana. Trên chấm 11 m, tiền đạo trẻ Yotsakorn bình tĩnh đánh lừa thủ môn Abdul Ghani, mở tỷ số cho Thái Lan ở phút 38.

Sang hiệp hai, Thái Lan sớm dập tắt hy vọng của Malaysia bằng một "tuyệt phẩm" phối hợp tấn công ở phút 56. Từ đường chuyền vượt tuyến của Sarach Yooyen, bóng được luân chuyển nhịp nhàng qua chân Yotsakorn và Worachit trước khi Teerasak dứt điểm lạnh lùng nhân đôi cách biệt.

Dù Malaysia thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự và có những cơ hội đáng chú ý từ Hakim Lau hay Wan Kuzain, đội khách vẫn thiếu đi sự sắc sảo để có bàn rút ngắn tỷ số.

Trong những phút cuối, Thái Lan chủ động kiểm soát bóng và duy trì nhịp độ trung bình để bảo toàn thành quả. Malaysia dù nỗ lực nhưng hoàn toàn bất lực trước sự già dơ của đội chủ nhà.

Trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục cho "Voi chiến", giúp đội chủ nhà tạm chiếm ngôi đầu bảng B.

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Huy Trưởng

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