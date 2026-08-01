Lựa chọn lạ của tuyển Indonesia

Tuyển Indonesia quyết định lưu trú tại thủ đô Jakarta, cách địa điểm thi đấu sân Pakansari (thành phố Bogor) tới hơn 50 km.

Indonesia là đối thủ khó chịu nhất với tuyển Việt Nam tại Đông Nam Á trong vài năm qua. Ảnh: Minh Chiến.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, các đội tuyển chủ nhà thường chọn điểm cư trú và tập luyện gần sân thi đấu nhất, để thuận tiện cho việc di chuyển và tiết kiệm sức lực. Tuy nhiên, người Indonesia không nghĩ vậy. Hai trận sân nhà của Indonesia ở vòng bảng ASEAN Cup đều tổ chức tại Pakansari (Bogor). Nhưng ông John Herdman và học trò chọn lưu trú tại thủ đô Jakarta. Khoảng cách giữa hai nơi này là hơn 50 km, mất hơn một giờ di chuyển.

Cũng theo thông lệ, các đội tuyển sẽ được bố trí một buổi tập trên sân chính thức trước ngày diễn ra trận đấu. Nhưng người Indonesia cũng không cần buổi tập đó. Trước trận gặp Campuchia (27/7) và cả trước khi gặp Việt Nam (3/8), họ đều lưu trú và tập luyện toàn bộ ở Jakarta.

Trước trận gặp Campuchia, HLV John Herdman và học trò có di chuyển tới Bogor dự cuộc họp báo chính thức. Tới khi gặp Việt Nam, họ bỏ luôn việc di chuyển, chủ động tổ chức riêng một cuộc họp báo ở Jakarta.

Điều đó đồng nghĩa trong buổi chiều 2/8, sẽ có hai cuộc họp báo khác nhau dành cho hai đội Indonesia và Việt Nam, tổ chức cách nhau hơn 50 km.

Trên các diễn đàn bóng đá, nhiều cổ động viên cho rằng ông John Herdman và tuyển Indonesia hẳn rất tự tin. Họ cho rằng mình đã quá quen thuộc với không khí và mặt sân Pakansari nên không cần các hoạt động làm quen. Họ cũng muốn lưu trú ở Jakarta, nơi có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, gần với trụ sở các tổ chức lãnh đạo bóng đá Indonesia hơn.

Trước trận này, tuyển Việt Nam đang có 7 điểm sau 3 trận, Indonesia có 6 điểm sau 2 trận. Cuộc đối đầu giữa đôi bên sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hai vé đi tiếp tại bảng A ASEAN Cup 2026. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8 trên sân Pakansari (Bogor, Indonesia).

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