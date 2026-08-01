Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lựa chọn lạ của tuyển Indonesia

  • Thứ bảy, 1/8/2026 20:28 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Tuyển Indonesia quyết định lưu trú tại thủ đô Jakarta, cách địa điểm thi đấu sân Pakansari (thành phố Bogor) tới hơn 50 km.

Indonesia là đối thủ khó chịu nhất với tuyển Việt Nam tại Đông Nam Á trong vài năm qua. Ảnh: Minh Chiến.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, các đội tuyển chủ nhà thường chọn điểm cư trú và tập luyện gần sân thi đấu nhất, để thuận tiện cho việc di chuyển và tiết kiệm sức lực. Tuy nhiên, người Indonesia không nghĩ vậy. Hai trận sân nhà của Indonesia ở vòng bảng ASEAN Cup đều tổ chức tại Pakansari (Bogor). Nhưng ông John Herdman và học trò chọn lưu trú tại thủ đô Jakarta. Khoảng cách giữa hai nơi này là hơn 50 km, mất hơn một giờ di chuyển.

Cũng theo thông lệ, các đội tuyển sẽ được bố trí một buổi tập trên sân chính thức trước ngày diễn ra trận đấu. Nhưng người Indonesia cũng không cần buổi tập đó. Trước trận gặp Campuchia (27/7) và cả trước khi gặp Việt Nam (3/8), họ đều lưu trú và tập luyện toàn bộ ở Jakarta.

Trước trận gặp Campuchia, HLV John Herdman và học trò có di chuyển tới Bogor dự cuộc họp báo chính thức. Tới khi gặp Việt Nam, họ bỏ luôn việc di chuyển, chủ động tổ chức riêng một cuộc họp báo ở Jakarta.

Điều đó đồng nghĩa trong buổi chiều 2/8, sẽ có hai cuộc họp báo khác nhau dành cho hai đội Indonesia và Việt Nam, tổ chức cách nhau hơn 50 km.

Trên các diễn đàn bóng đá, nhiều cổ động viên cho rằng ông John Herdman và tuyển Indonesia hẳn rất tự tin. Họ cho rằng mình đã quá quen thuộc với không khí và mặt sân Pakansari nên không cần các hoạt động làm quen. Họ cũng muốn lưu trú ở Jakarta, nơi có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, gần với trụ sở các tổ chức lãnh đạo bóng đá Indonesia hơn.

Trước trận này, tuyển Việt Nam đang có 7 điểm sau 3 trận, Indonesia có 6 điểm sau 2 trận. Cuộc đối đầu giữa đôi bên sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hai vé đi tiếp tại bảng A ASEAN Cup 2026. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 20h30 ngày 3/8 trên sân Pakansari (Bogor, Indonesia).

Highlights Indonesia 3-0 Timor Leste Tối 31/7, Indonesia nhẹ nhàng vượt qua Timor Leste với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Phản ứng của báo Indonesia khi tuyển Việt Nam mất điểm

Truyền thông Indonesia tỏ ra bất ngờ khi tuyển Việt Nam chia điểm với Singapore ở trận đấu diễn ra tối 31/7 tại bảng A ASEAN Cup 2026.

15 giờ trước

Ghi 3 bàn trong 7 phút, Indonesia tạm chiếm ngôi đầu bảng A

Tối 31/7, Indonesia đánh bại Timor-Leste với tỷ số 3-0 tại bảng A, ASEAN Cup 2026 nhờ việc chơi hơn người từ phút 21.

26:1559 hôm qua

CĐV Indonesia: 'Việt Nam đang run rẩy'

Chiến thắng 5-1 của Indonesia trước Campuchia tối 27/7 khiến cộng đồng mạng khu vực bùng nổ với hàng loạt bình luận trái chiều về sức mạnh thực sự của đội bóng xứ Vạn đảo.

08:49 28/7/2026

Tinh thần bóng đá Việt Nam

Từ “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018 đến chiếc cúp AFF 2018, bóng đá Việt Nam không chỉ ghi dấu trên bảng tỷ số mà còn khắc sâu trong tâm trí người hâm mộ. Các cuốn sách như Bão lửa U23, U23 - Những chuyện chưa kể, Những chiến binh sao vàng ghi lại hành trình kiên cường của các cầu thủ áo đỏ, truyền cảm hứng về lòng quả cảm, tinh thần tập thể và khát vọng vươn xa. Đây là những tư liệu cảm xúc và sống động cho người yêu thể thao Việt.

Huy Trưởng - Thanh Hà

John Herdman ASEAN Cup 2026 Sân Pakansari John Herdman ASEAN Cup 2026 Sân Pakansari

Đọc tiếp

Maresca thua trận ra mắt Man City

Maresca thua trận ra mắt Man City

5 phút trước 20:54 1/8/2026

0

Man City hòa Inter Milan 1-1 trước khi thua 1-3 trên chấm luân lưu trong trận đầu tiên dưới thời HLV Enzo Maresca.

UEFA đòi truy trách nhiệm FIFA

UEFA đòi truy trách nhiệm FIFA

59 phút trước 20:00 1/8/2026

0

UEFA không dừng lại sau khi FIFA rút kế hoạch đưa vốn tư nhân vào World Cup, mà yêu cầu xác định và xử lý những người đứng sau đề án.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý