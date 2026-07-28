CĐV Indonesia: 'Việt Nam đang run rẩy'

Chiến thắng 5-1 của Indonesia trước Campuchia tối 27/7 khiến cộng đồng mạng khu vực bùng nổ với hàng loạt bình luận trái chiều về sức mạnh thực sự của đội bóng xứ Vạn đảo.

Indonesia đè bẹp Campuchia trên sân nhà. Ảnh: Bola

Ngay sau khi trận đấu tại sân Pakansari kết thúc, người hâm mộ Indonesia tràn ngập các diễn đàn bóng đá với thái độ cực kỳ tự tin. Tài khoản Gresis Creww gây chú ý khi khẳng định: "Indonesia lúc này mang lại cảm giác của Real Madrid vậy". Sự hưng phấn này xuất phát từ thế trận áp đảo hoàn toàn mà đội chủ nhà tạo ra trước Campuchia.

Nhiều cổ động viên còn cho rằng đây vẫn chưa phải là sức mạnh đáng sợ nhất của "Garuda". Người dùng Ritham Tuntun đầy ngạo nghễ: "Đây thậm chí mới chỉ là đội hình dự bị, ngay cả thủ môn số 3 cũng được bắt chính ở giải này".

Thậm chí, tài khoản Widya Widie còn công khai gửi lời thách thức tới đối thủ trực tiếp tại bảng A: "Việt Nam chắc hẳn đang run rẩy ở trong góc khi chứng kiến màn trình diễn này".

Tuy nhiên, bên cạnh những lời tán dương, hàng phòng ngự Indonesia, đặc biệt là thủ môn Nadeo Argawinata, vẫn phải nhận không ít gạch đá sau bàn thua duy nhất.

Cổ động viên Bastian Triste nhận xét gay gắt: "Nadeo là thủ môn tệ nhất, anh ta quá thiếu tập trung. Nếu giữ phong độ này khi đối đầu Việt Nam hay Thái Lan thì sẽ là thảm họa". Tài khoản Umbar No cũng đồng tình: "Nadeo chỉ giỏi làm màu là số một, còn phản xạ thì hoàn toàn bằng không".

Đáp trả lại những màn phô trương sức mạnh từ phía Indonesia, người hâm mộ Việt Nam cũng có những bình luận sắc sảo. Tài khoản Hào Gia mỉa mai: "Lúc nào cũng khoe khoang đội hình B, thực tế các bạn đã giành được chiếc cúp AFF nào trong lịch sử chưa?".

Sau khi đánh bại Campuchia, Indonesia sẽ hướng đến trận đấu tiếp theo gặp Timor-Leste vào ngày 31/7 tới. "Garuda" tạm thời đứng thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026, sau Singapore và Việt Nam.

Highlights Indonesia 5-1 Campuchia Tối 27/7, Indonesia vượt qua Campuchia với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026