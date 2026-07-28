Tuyển Indonesia mạnh cỡ nào?

Thắng tuyển Campuchia 5-1 ở trận ra quân, tuyển Indonesia sớm thể hiện sức mạnh tại ASEAN Cup 2026, dù dự giải với đội hình không phải mạnh nhất.

Tuyển Indonesia khẳng định sức mạnh tại ASEAN Cup 2026 khi thắng tuyển Campuchia 5-1, dù tới giải với đội hình B. Ảnh: Kapanlagi.

Tối 27/7, đả bại tuyển Campuchia 5-1 ngay trận đầu tiên tại ASEAN Cup 2026, tuyển Indonesia không cần nhiều thời gian để thị uy sức mạnh và gửi lời cảnh báo tới mọi đối thủ dù đây chỉ là đội hình hai của "Đại bàng Garuda"

Khởi đầu ấn tượng

Trong 5 bàn tuyển Indonesia ghi vào lưới tuyển Campuchia trên sân Pakansari tối 27/7, 4 bàn đến từ bóng bổng hoặc cánh phải. Ở bàn đầu, Thom Haye tạt bóng từ vị trí đá phạt cho Mitchell Baker đánh đầu. Ở bàn hai, chân sút 19 tuổi đệm bóng cận thành sau đường căng ngang từ biên phải của Eliano Reijnders. Ở bàn 3, Sandy Walsh ghi bàn bằng đầu sau quả đá phạt góc của Haye. Ở bàn 4, tiền vệ sinh năm 1995 treo bóng sớm từ khu vực nách biên phải cho Baker chơi đầu.

Những tình huống tấn công biên phải và tạt bổng là có thể trở thành hai bài đánh chủ đạo của tuyển Indonesia tại ASEAN Cup 2026. Bên cạnh đó, thầy trò HLV John Herdman cũng thể hiện được khả năng tận dụng các tình huống cố định với 2/5 bàn tới từ bóng chết.

Nhưng khả năng tấn công trung lộ của tuyển Indonesia không thể bị xem thường. 4/8 bàn thắng của đội tuyển đang đứng thứ 118 trên bảng xếp hạng FIFA (cập nhật đến ngày 20/7) trong 4 trận giao hữu trước giải đến từ trung lộ.

Ở khâu phòng ngự, tuyển Indonesia bộc lộ điểm yếu về sự tập trung của cá nhân trong bàn thua duy nhất phải nhận trước tuyển Campuchia. Khi Yudai Ogawa phối hợp đá phạt góc ngắn với Chea Sokmeng, thủ môn Nadeo Argawinata đoán đối phương chuẩn bị tạt bổng vào trong nên đứng cao và để hở góc hẹp. Số 26 bất ngờ sút thẳng từ cánh và ghi bàn danh dự cho đoàn quân của HLV Koji Gyotoku.

Ở các pha bóng còn lại, khi thắng tới 5-1 và chỉ phải nhận 3 cú sút, tuyển Indonesia chưa để lộ thêm bất kỳ khuyết điểm nào trong khâu phòng ngự.

Trên phương diện cá nhân, hai mảnh ghép nổi bật nhất của đội bóng áo trắng là Baker và Haye. Số 19 dù trên lý thuyết chơi tiền đạo cánh trái, nhưng tiền vệ này di chuyển bao sân và có mặt ở gần như mọi điểm nóng, đặc biệt là khi đội nhà có bóng. Haye đang là chân kiến tạo số một của tuyển Indonesia với ba lần "dọn cỗ".

Bản đồ nhiệt của Haye trong trận tuyển Indonesia 5-1 tuyển Campuchia. Đồ họa: Sofascore.

Baker là tân binh đáng chú ý nhất

Nếu Haye đảm nhiệm khâu kiến tạo thì Baker là nhân tố đảm bảo đầu ra bàn thắng cho tuyển Indonesia. Mid Block, công ty cung cấp và phân tích dữ liệu thể thao tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của Indonesia, gọi màn trình diễn với cú hat-trick của trung phong sinh năm 2006 trên sân Pakansari tối 27/7 là "màn ra mắt hay nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á".

Mạnh mẽ, đơn giản, chạy chỗ khôn ngoan, dứt điểm sắc bén và không chiến hiệu quả là những điểm mạnh cũng như phong cách thi đấu của Baker. Đây là giải đấu đầu tiên cùng tuyển Indonesia của tay săn bàn gốc Australia. Baker nhận quốc tịch hôm 13/7, nhờ có gốc gác Indonesia từ mẹ và ông bà ngoại.

Baker có khởi đầu đáng nhớ trong màu áo tuyển Indonesia. Ảnh: Bola.

Trung phong cao tới 1,96 m đang đầu quân cho Vermont Green, CLB thuộc USL League Two (USL2), giải bán chuyên trong hệ thống bóng đá Mỹ. Trước đó, Baker thuộc biên chế Malvern City, CLB tại giải Ngoại hạng tiểu bang Victoria, Australia.

Tại MLS SuperDraft 2026, cuộc tuyển chọn cầu thủ nghiệp dư của các CLB tại giải Nhà nghề Mỹ, CLB Colorado Rapids chọn Baker ngay vòng đầu tiên. Với màn chào sân điểm 10 trong màu áo tuyển Indonesia tại một giải đấu chính thức, tiền đạo cao gần 2 m đang cho thấy mình là một trong những ngôi sao đáng xem nhất ASEAN Cup 2026.

Lực lượng hiện tại của tuyển Indonesia

Tuyển Indonesia không chỉ có Haye và Baker. Do trùng lịch với giai đoạn tiền mùa giải của nhiều CLB, HLV Herdman không có sự phục vụ của nhiều ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu, Australia và Mỹ như Maarten Paes, Emil Audero, Mathew Baker, Elkan Baggott, Calvin Verdonk, Kevin Diks, Jay Idzes, Dean James, Mees Hilgers, Nathan Tjoe-A-On, Joey Pelupessy hay Ole Romeny.

Nhưng đội hình "phụ" của "Đại bàng Garuda" tại ASEAN Cup 2026 vẫn khiến mọi đội bóng khác cùng khu vực phải thèm muốn. Theo Transfermarkt, Indonesia là đội tuyển có giá trị đội hình (9,43 triệu euro) cao nhất giải. 6/7 cầu thủ đắt giá nhất giải đang khoác áo "Đại bàng Garuda".

Top 10 ngôi sao đắt giá nhất ASEAN Cup 2026. Đồ họa: Transfermarkt.

Trong đó, có hai người không ra sân ở chiến thắng trước tuyển Campuchia. Justin Hubner, cầu thủ đắt giá nhất ASEAN Cup 2026, cũng là người duy nhất chạm mốc 1 triệu euro, chưa có thể trạng sẵn sàng sau khi tập luyện và đá giao hữu cùng CLB chủ quản Fortuna Sittard. Jordi Amat ngồi dự bị cả trận.

Trong phần còn lại của giải, tuyển Indonesia vẫn có thể trở nên mạnh hơn, dù họ đã đang là một trong những ứng viên vô địch hàng đầu.

Việc vắng nhiều ngôi sao nhưng vẫn sở hữu dàn nhân sự đẳng cấp cho thấy nguồn cầu thủ dồi dào của tuyển Indonesia. Với lực lượng hiện tại, dù không phải tốt nhất, thầy trò HLV Herdman vẫn đủ sức cạnh tranh chức vô địch ASEAN Cup 2026 và là đối thủ đáng gờm với mọi đội bóng.

Highlights Indonesia 5-1 Campuchia Tối 27/7, Indonesia vượt qua Campuchia với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026

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