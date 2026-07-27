Không còn làn sóng chiến lược gia Hàn Quốc, Nhật Bản ở Đông Nam Á

Lần đầu kể từ năm 2018, ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup) có ít hơn 4 HLV người Hàn Quốc và Nhật Bản.

ASEAN Cup 2026 chỉ có hai HLV Hàn Quốc và Nhật Bản: Kim Sang-sik, người Hàn Quốc dẫn dắt tuyển Việt Nam, và Koji Gyotoku, người Nhật Bản nắm tuyển Campuchia.

Tại ASEAN Cup 2024, con số này gấp ba lần. Ba nhà cầm quân tới từ xứ sở hoa anh đào là Gyotoku (tuyển Campuchia), Masatada Ishii (Thái Lan) và Tsutomu Ogura (Singapore). Ha Hyeok-jun (Lào), Shin Tae-yong (Indonesia) và Kim (Việt Nam) là ba vị chiến lược gia tới từ xứ kim chi. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng là hai quốc gia có nhiều HLV làm việc tại ASEAN Cup 2024 nhất.

Chung kết ASEAN Cup 2024 cũng là màn đối đầu giữa hai HLV Hàn Quốc và Nhật Bản. Từ năm 2018 đến nay, Alexandre Polking, người Brazil dẫn dắt tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 và 2022, là nhà cầm quân duy nhất nâng cúp mang quốc tịch ngoài Nhật Bản và Hàn Quốc.

AFF Cup 2022 cũng tương tự khi có 5 HLV tới từ Đông Á. Ba HLV Hàn Quốc gồm Kim Pan-gon (tuyển Malaysia), Shin (Indonesia) và Park Hang-seo (Việt Nam). Hai HLV Nhật Bản là Ryu Hirose (Campuchia) và Takayuki Nishigaya (Singapore).

HLV Kim cùng tuyển Việt Nam vô địch SEA Games 2025 ở Thái Lan. Ông là chiến lược gia Đông Á hiếm hoi còn duy trì được ảnh hưởng lớn tại Đông Nam Á. Ảnh: Minh Chiến.

Trước đó nữa, HLV Nhật Bản và Hàn Quốc cũng chiếm phần đa tại AFF Cup 2020. Hirose (Campuchia) và Tatsuma Yoshida (Singapore) là hai thuyền trưởng tới từ đất nước mặt trời mọc. Xứ kim chi có hai HLV là Park (tuyển Việt Nam) và Shin (tuyển Indonesia).

Ba kỳ ASEAN Cup và AFF Cup từ năm 2020 tới 2024 đều có ít nhất 4 HLV tới từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Giờ thì mọi thứ đã khác.

Tuyển Singapore vốn ưa dùng HLV Nhật Bản giờ chuyển sang trao niềm tin cho HLV nội là Gavin Lee. Tuyển Thái Lan (John Herdman) và tuyển Indonesia (Anthony Hudson) năm nay chọn các HLV Anh. Xứ sở sương mù cũng là quốc gia có nhiều nhà cầm quân nhất ASEAN Cup 2026.

Chỉ còn tuyển Campuchia (Nhật Bản) và tuyển Việt Nam (Hàn Quốc) là hai đội bóng vẫn kiên định với các HLV tới từ xứ phù tang cũng như xứ kim chi. Thực tế là trong 6 năm qua, hai đội tuyển này đều đã thay HLV ngoài Nhật Bản và Hàn Quốc nhưng họ đã rời đi trước ASEAN Cup. Ở tuyển Campuchia, Felix Dalmas (Argentina) thay Hirose từ tháng 3/2023 tới tháng 9/2024 rồi nhường ghế cho Gyotoku. Ở tuyển Việt Nam, Philippe Troussier (Pháp) kế nhiệm Park từ tháng 3/2023 tới tháng 3/2024 và nhường chỗ cho Kim.

Sau lượt trận đầu tiên tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim cùng tuyển Việt Nam thắng tuyển Timor-Leste 7-0. HLV Gyotoku thua trận 1-2 trước tuyển Singapore cùng tuyển Campuchia.

Highlight Timor-Leste 0-7 Việt Nam Tối 24/7, tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp Timor-Leste với tỷ số cách biệt 7-0 ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.