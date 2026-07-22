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Thể thao

Tiến Linh lỡ cơ hội vượt kỷ lục huyền thoại của Công Vinh

  • Thứ tư, 22/7/2026 16:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vắng mặt trong danh sách dự ASEAN Cup 2026, Nguyễn Tiến Linh chưa thể phá kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á của Lê Công Vinh.

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Tiến Linh không còn nhiều cơ hội ở đội tuyển sau sự xuất hiện của một loạt ngôi sao tấn công nhập tịch. Ảnh: Minh Chiến.

Sau 4 lần dự ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup), Nguyễn Tiến Linh có 13 bàn, chỉ kém 2 lần lập công so với số lần xé lưới đối thủ của cựu tiền đạo Lê Công Vinh. Tuy nhiên, chân sút 28 tuổi không có tên trong danh sách dự ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam, nên chưa thể vượt qua kỷ lục của huyền thoại xứ Nghệ.

Trong 13 bàn của Tiến Linh tại ASEAN Cup và AFF Cup, 4 bàn được ghi năm 2024, năm cựu cầu thủ CLB Bình Dương chỉ đóng vai kép chính cho đến khi chân sút nhập tịch Brazil Nguyễn Xuân Son đủ điều kiện thi đấu.

AFF Cup 2022 là giải đấu chứng kiến đỉnh cao phong độ của Tiến Linh khi số 22 ghi 6 bàn, trở thành đồng Vua phá lưới với Teerasil Dangda của tuyển Thái Lan. Tiến Linh cũng là Chiếc giày vàng AFF Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, 4 năm trước, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ về nhì do thua "Voi chiến" ở chung kết.

AFF Cup 2020 là giải đấu không thành công với tuyển Việt Nam nói chung và cá nhân Tiến Linh nói riêng. Các "Chiến binh sao vàng" thua Thái Lan ở bán kết, còn Linh chỉ ghi 2 bàn sau 6 lần ra sân.

AFF Cup 2018 là lần đầu tiên Tiến Linh dự giải vô địch Đông Nam Á. Cầu thủ quê Hải Dương khi ấy ngồi dự bị cho Nguyễn Anh Đức. Dù vậy, Tiến Linh vẫn kịp có một bàn vào lưới Campuchia.

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Top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải Đông Nam Á. Ảnh: Asean Football.

Trong 4 lần dự ASEAN Cup và AFF Cup tính tới hiện tại, tay săn bàn sinh năm 1997 có hai lần vô địch ở năm 2018 cũng như 2024.

Trở lại hiện tại, Tiến Linh phải chờ ít nhất thêm hai năm nếu muốn xô đổ kỷ lục của Công Vinh, người giúp tuyển Việt Nam có lần đầu đăng quang khu vực năm 2008. Chưa bước sang tuổi 30, đội trưởng CLB Công an TP.HCM vẫn còn thời gian.

Ở cấp độ CLB mùa vừa qua, phong độ của Tiến Linh là chưa tốt. Tại đội bóng mới Công an TP.HCM, anh chỉ ghi 6 bàn sau 25 lần ra sân tại V.League. Ngoài ra, hàng công của HLV Kim Sang-sik hiện tại cũng có nhiều cái tên chất lượng như Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên và không có đất diễn cho trung phong từng là số một của bóng đá Việt Nam.

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Nam Giang

Tiến Linh Việt Nam Công Vinh AFF Cup Nguyễn Anh Đức Tiến Linh Công Vinh Việt Nam ASEAN Cup

  • Lê Công vinh

    Lê Công vinh

    Lê Công Vinh là cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam chơi ở vị trí tiền đạo. Anh từng 3 lần nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006, 2007 và được xem là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Anh cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Ngày 8/12/2016, sau khi Đội tuyển Việt Nam thua chung cuộc 4-3 trước Đội tuyển Indonesia tại giải AFF Cup 2016, Lê Công Vinh chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu sau 18 năm thi đấu chuyên nghiệp. Anh hiện đảm nhiệm chức vụ quyền chủ tịch của Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh.

    Bạn có biết: Vinh bắt đầu tập luyện bóng đá từ năm 14 tuổi ở Sông Lam Nghệ An. Khi thi tuyển vào đội trẻ của Nghệ An, Vinh đứng gần "đội sổ", bị đánh giá là không có nhiều triển vọng, cả kỹ thuật và tâm lý đều chưa vững.

    • Ngày sinh: 10/12/1985
    • Chiều cao: 1.72 m
    • Vợ: Ca sĩ Thủy Tiên
    • Số trận trong màu áo ĐTQG: 85
    • Số bàn thắng cho ĐTQG: 51

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  • Nguyễn Anh Đức

    Nguyễn Anh Đức

    Nguyễn Anh Đức là một cầu thủ bóng đá, hiện thi đấu cho Câu lạc bộ bóng đá Bình Dương. Vị trí sở trường của anh là tiền đạo. Năm 2015 anh được trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2015 sau khi giúp Becamex Bình Dương đoạt cú đúp V-League và Cúp Quốc gia. Năm 2017 anh giành được giải Quả bóng bạc Việt Nam.

    • Ngày sinh: 14/10/1985
    • Nơi sinh: Bình Dương
    • Chiều cao: 1.84 m

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