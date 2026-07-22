Tiến Linh lỡ cơ hội vượt kỷ lục huyền thoại của Công Vinh

Vắng mặt trong danh sách dự ASEAN Cup 2026, Nguyễn Tiến Linh chưa thể phá kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á của Lê Công Vinh.

Tiến Linh không còn nhiều cơ hội ở đội tuyển sau sự xuất hiện của một loạt ngôi sao tấn công nhập tịch. Ảnh: Minh Chiến.

Sau 4 lần dự ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup), Nguyễn Tiến Linh có 13 bàn, chỉ kém 2 lần lập công so với số lần xé lưới đối thủ của cựu tiền đạo Lê Công Vinh. Tuy nhiên, chân sút 28 tuổi không có tên trong danh sách dự ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam, nên chưa thể vượt qua kỷ lục của huyền thoại xứ Nghệ.

Trong 13 bàn của Tiến Linh tại ASEAN Cup và AFF Cup, 4 bàn được ghi năm 2024, năm cựu cầu thủ CLB Bình Dương chỉ đóng vai kép chính cho đến khi chân sút nhập tịch Brazil Nguyễn Xuân Son đủ điều kiện thi đấu.

AFF Cup 2022 là giải đấu chứng kiến đỉnh cao phong độ của Tiến Linh khi số 22 ghi 6 bàn, trở thành đồng Vua phá lưới với Teerasil Dangda của tuyển Thái Lan. Tiến Linh cũng là Chiếc giày vàng AFF Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, 4 năm trước, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ về nhì do thua "Voi chiến" ở chung kết.

AFF Cup 2020 là giải đấu không thành công với tuyển Việt Nam nói chung và cá nhân Tiến Linh nói riêng. Các "Chiến binh sao vàng" thua Thái Lan ở bán kết, còn Linh chỉ ghi 2 bàn sau 6 lần ra sân.

AFF Cup 2018 là lần đầu tiên Tiến Linh dự giải vô địch Đông Nam Á. Cầu thủ quê Hải Dương khi ấy ngồi dự bị cho Nguyễn Anh Đức. Dù vậy, Tiến Linh vẫn kịp có một bàn vào lưới Campuchia.

Top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải Đông Nam Á. Ảnh: Asean Football.

Trong 4 lần dự ASEAN Cup và AFF Cup tính tới hiện tại, tay săn bàn sinh năm 1997 có hai lần vô địch ở năm 2018 cũng như 2024.

Trở lại hiện tại, Tiến Linh phải chờ ít nhất thêm hai năm nếu muốn xô đổ kỷ lục của Công Vinh, người giúp tuyển Việt Nam có lần đầu đăng quang khu vực năm 2008. Chưa bước sang tuổi 30, đội trưởng CLB Công an TP.HCM vẫn còn thời gian.

Ở cấp độ CLB mùa vừa qua, phong độ của Tiến Linh là chưa tốt. Tại đội bóng mới Công an TP.HCM, anh chỉ ghi 6 bàn sau 25 lần ra sân tại V.League. Ngoài ra, hàng công của HLV Kim Sang-sik hiện tại cũng có nhiều cái tên chất lượng như Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên và không có đất diễn cho trung phong từng là số một của bóng đá Việt Nam.