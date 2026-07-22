Tuyển Bỉ có HLV mới

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Mark van Bommel chuẩn bị tiếp quản ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Bỉ.
Nhà báo Fabrizio Romano sử dụng cụm từ "Here we go" cách đây ít giờ để xác nhận thương vụ sắp hoàn tất. Các bên đạt được thỏa thuận về một bản hợp đồng có thời hạn kéo dài đến tháng 6/2028. Cựu danh thủ người Hà Lan sẵn sàng tiếp quản vị trí từ người tiền nhiệm Garcia.
Van Bommel là ưu tiên hàng đầu của Liên đoàn Bóng đá Bỉ ngay sau khi Garcia rời đi. Thực tế, ông từng được cân nhắc ở thời điểm Domenico Tedesco bị sa thải.
Nhà cầm quân 49 tuổi hiện vẫn "ngồi chơi xơi nước" sau khi rời Antwerp vào năm 2024, nơi ông giúp câu lạc bộ giành cú đúp danh hiệu quốc nội.
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