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Thể thao

Tuyển Bỉ có HLV mới

  • Thứ tư, 22/7/2026 16:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngay sau khi chia tay Rudi Garcia, Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) chọn Mark van Bommel làm tân huấn luyện viên trưởng với bản hợp đồng có thời hạn kéo dài đến năm 2028.

Mark van Bommel chuẩn bị tiếp quản ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Bỉ.

Nhà báo Fabrizio Romano sử dụng cụm từ "Here we go" cách đây ít giờ để xác nhận thương vụ sắp hoàn tất. Các bên đạt được thỏa thuận về một bản hợp đồng có thời hạn kéo dài đến tháng 6/2028. Cựu danh thủ người Hà Lan sẵn sàng tiếp quản vị trí từ người tiền nhiệm Garcia.

Quyết định thay đổi nhân sự diễn ra sau khi chiến lược gia người Pháp chia tay "Quỷ đỏ" dù có nhiệm kỳ hơn 1,5 năm tương đối ấn tượng. Dưới sự dẫn dắt của ông, đại diện châu Âu lọt vào tứ kết World Cup 2026 và chỉ dừng bước khi để thua nhà vô địch Tây Ban Nha với tỷ số 1-2 hôm 11/7.

Van Bommel là ưu tiên hàng đầu của Liên đoàn Bóng đá Bỉ ngay sau khi Garcia rời đi. Thực tế, ông từng được cân nhắc ở thời điểm Domenico Tedesco bị sa thải.

Nhà cầm quân 49 tuổi hiện vẫn "ngồi chơi xơi nước" sau khi rời Antwerp vào năm 2024, nơi ông giúp câu lạc bộ giành cú đúp danh hiệu quốc nội.

Dù từng vấp phải những lo ngại về khả năng duy trì sự ổn định tại PSV hay Wolfsburg, chức vô địch quốc gia cùng Antwerp phần nào khẳng định bản lĩnh và năng lực cầm quân của nhà cầm quân 49 tuổi

Sự am hiểu về bóng đá Bỉ được kỳ vọng sẽ giúp Van Bommel thành công trong việc nâng tầm đội tuyển tại các giải đấu lớn sắp tới.

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Huy Trưởng

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