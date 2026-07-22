Ronaldo: ‘Tây Ban Nha nghiền nát Argentina’

Ronaldo Nazario cho rằng Tây Ban Nha vượt trội Argentina về chất lượng, lối chơi và sức mạnh tập thể trong trận chung kết World Cup 2026.

Ronaldo Nazario dành nhiều lời ca ngợi cho Tây Ban Nha sau chiến thắng trước Argentina ở chung kết World Cup 2026. Theo cựu danh thủ Brazil, tỷ số 1-0 không phản ánh đầy đủ sự chênh lệch giữa hai đội.

“Tây Ban Nha áp đảo từ đầu đến cuối, đúng như tôi dự đoán. Họ không ghi nhiều bàn và cũng không thắng với cách biệt xứng đáng, nhưng đây vẫn là màn thống trị tuyệt đối”, Ronaldo chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân.

Cựu tiền đạo Real Madrid thậm chí dùng từ “nghiền nát” để mô tả thế trận. Ông cho rằng Argentina thua kém rõ rệt và không thể cạnh tranh sòng phẳng, ngay cả khi sở hữu Lionel Messi.

“Khoảng cách về chất lượng giữa Tây Ban Nha và Argentina là rất lớn. Ngay cả khi có Messi, họ cũng không thể sánh với đối thủ”, Ronaldo nhận xét.

Ronaldo cho rằng tỷ số 1-0 không phản ánh đầy đủ sự vượt trội của Tây Ban Nha trước Argentina.

Theo nhà vô địch World Cup 1994 và 2002, Argentina cũng không duy trì được tinh thần quyết liệt từng giúp họ vượt qua nhiều thời điểm khó khăn tại giải. Trong khi đó, Tây Ban Nha chiến thắng nhờ sức mạnh của cả hệ thống, thay vì phụ thuộc vào một cá nhân.

“Một cầu thủ tài năng có thể giúp đội bóng thắng một trận, nhưng muốn vô địch World Cup, bạn cần sức mạnh tập thể như Tây Ban Nha. Họ chơi gắn kết và mọi cầu thủ đều có vai trò quan trọng”, Ronaldo nói.

Cựu danh thủ Brazil cũng đánh giá thấp chất lượng bóng đá của Argentina trong suốt giải đấu. Theo ông, đội bóng của HLV Lionel Scaloni tiến xa chủ yếu nhờ tinh thần chiến đấu, thay vì một lối chơi thực sự thuyết phục.

“Argentina chưa bao giờ chơi thứ bóng đá hay. Họ chiến đấu rất quyết liệt, nhưng không tạo ra một lối chơi đẹp mắt”, Ronaldo nhận định.

Rodri được Ronaldo đánh giá là ứng viên số một cho Quả bóng Vàng 2026.

Ở chiều ngược lại, ông đặc biệt ấn tượng với phong cách của Tây Ban Nha. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente kiểm soát thế trận, pressing hiệu quả và duy trì sự chủ động trong hầu hết hành trình vô địch.

“Tây Ban Nha có ADN chơi bóng đẹp. ‘Joga Bonito’ của Brazil đã bị vượt qua, còn phong cách hiện tại của họ là hay nhất thế giới”, Ronaldo khẳng định.

Ronaldo cũng đánh giá Rodri là ứng viên hàng đầu cho Quả bóng Vàng 2026. Tiền vệ Man City giữ vai trò trung tâm trong hệ thống của Tây Ban Nha và chơi nổi bật ở những trận quan trọng, đặc biệt trước Pháp và Argentina.

“Rodri là ứng viên số một. Cậu ấy là cầu thủ nổi bật nhất của Tây Ban Nha tại World Cup, và màn trình diễn ở giải đấu này có sức nặng rất lớn trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Rodri hoàn toàn có thể giành giải thêm một lần nữa”, Ronaldo kết luận.