AC Milan và Barcelona để mắt tới Phil Foden

Phil Foden trở thành mục tiêu được nhiều ông lớn châu Âu quan tâm khi tương lai của tiền vệ người Anh tại Manchester City mùa giải 2026/27 chưa được đảm bảo.

Tương lai của Foden là chủ đề nóng tại ''phiên chợ hè 2026''. Ảnh: Reuters

Phil Foden đang đứng trước những đồn đoán về tương lai khi AC Milan và Barcelona cùng dành sự quan tâm cho ngôi sao của Manchester City.

Theo Transfer News Live, AC Milan đã gia nhập cuộc đua chiêu mộ Foden, trong khi Barcelona cũng theo dõi sát tình hình của tuyển thủ Anh. Sự quan tâm này xuất hiện trong bối cảnh vị trí của Foden tại sân Etihad không còn được xem là bất khả xâm phạm như trước.

Foden trưởng thành từ học viện Manchester City và từng được xem là biểu tượng cho thành công của lò đào tạo trẻ đội bóng. Anh ký hợp đồng với Man City có thời hạn đến năm 2027, nhưng những biến động trong đội hình khiến tương lai của cầu thủ 26 tuổi trở thành chủ đề được chú ý.

Mùa giải 2025/26, Foden đóng góp cho Man City 10 bàn thắng và 7 pha kiến tạo sau 46 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, những con số này chưa phản ánh hết kỳ vọng dành cho một cầu thủ từng giành danh hiệu hay nhất Premier League 2023/24.

Khả năng chơi đa dạng ở nhiều vị trí trên hàng công giúp Foden trở thành mẫu cầu thủ được nhiều đội bóng lớn săn đón. Barcelona đánh giá cao kỹ thuật, khả năng xử lý trong không gian hẹp của tiền vệ người Anh, trong khi AC Milan xem anh là phương án có thể nâng cấp sức sáng tạo cho hàng công.

Dù vậy, việc Foden rời Manchester City vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Với hợp đồng còn thời hạn đến năm 2027, đội chủ sân Etihad vẫn nắm quyền quyết định trong mọi cuộc đàm phán. Trong thời gian tới, sự cạnh tranh từ Barcelona và AC Milan có thể tạo thêm sức nóng quanh tương lai của Foden, đặc biệt nếu Man City không đưa ra cam kết rõ ràng về vai trò của anh trong kế hoạch dài hạn.

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