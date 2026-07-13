Manchester United chốt tương lai Mason Mount

Manchester United từ chối mọi đề nghị dành cho Mason Mount trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, cho thấy niềm tin của HLV Michael Carrick vào tiền vệ người Anh.

Mason Mount vẫn có giá trị với ''Quỷ đỏ''.

Manchester United không có ý định chia tay Mason Mount dù tiền vệ này nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng tại châu Âu. Theo nhà báo Graeme Bailey, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đã từ chối các động thái tiếp cận từ Aston Villa, Newcastle, Fulham, Inter Milan, Napoli và RB Leipzig.

Quyết định giữ Mount được cho là xuất phát từ niềm tin của HLV Michael Carrick. Chiến lược gia người Anh vẫn đánh giá cao cựu tiền vệ Chelsea và muốn giúp anh tìm lại phong độ từng đưa anh trở thành trụ cột của Chelsea và tuyển Anh.

Mùa 2025/26, Mount ra sân 23 trận tại Premier League và ghi 3 bàn. Những con số trên chưa đáp ứng kỳ vọng, song ban huấn luyện Manchester United vẫn tin tiền vệ người Anh còn có thể đóng góp nhiều hơn nếu lấy lại thể trạng và phong độ tốt nhất.

Gia nhập đội chủ sân Old Trafford với nhiều kỳ vọng, Mount liên tục gặp khó trong hai mùa giải đầu tiên vì chấn thương cùng sự cạnh tranh khốc liệt ở hàng tiền vệ. Điều đó khiến anh chưa thể tái hiện phong độ từng góp công lớn giúp Chelsea vô địch Champions League 2020/21.

Việc Manchester United từ chối hàng loạt lời hỏi mua cho thấy Mount vẫn nằm trong kế hoạch của Carrick ở mùa giải 2026/27. Trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford đang tái thiết lực lượng, tiền vệ người Anh được kỳ vọng sẽ tìm lại vị trí và đóng góp nhiều hơn sau quãng thời gian liên tiếp bị chấn thương hành hạ.

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