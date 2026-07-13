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Thể thao World Cup 2026

Messi vắng mặt trong buổi tập trước bán kết World Cup

  • Thứ hai, 13/7/2026 14:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Argentina cho Lionel Messi cùng các trụ cột nghỉ ngơi sau trận đấu kéo dài 120 phút với Thụy Sĩ ở vòng tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7.

Các cầu thủ dự bị của Argentina tập luyện ngay sau trận tứ kết. Ảnh: Reuters.

Sau chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ trong 120 phút để giành vé vào bán kết World Cup 2026, tuyển Argentina bước vào giai đoạn hồi phục thể lực trước cuộc đối đầu với Anh diễn ra vào ngày 16/7. Trong buổi tập đầu tiên tại đại bản doanh ở Kansas City, HLV Lionel Scaloni quyết định không để Lionel Messi cùng các cầu thủ đá chính ra sân.

Chỉ nhóm cầu thủ dự bị và những người vào sân từ ghế dự bị tham gia tập luyện trên sân. Mục tiêu của ban huấn luyện là giúp các trụ cột có thêm thời gian nghỉ ngơi sau khi phải trải qua trận đấu tiêu tốn nhiều thể lực trước Thụy Sĩ.

Scaloni trước đó cũng khẳng định ưu tiên lớn nhất của đội tuyển lúc này là hồi phục. Ông nhấn mạnh Argentina chỉ còn ba ngày chuẩn bị cho trận bán kết nên việc tái tạo thể trạng quan trọng hơn bất kỳ giáo án chiến thuật nào.

Điểm đáng chú ý trong buổi tập là Nicolas Gonzalez vẫn được đội ngũ y tế theo dõi sát sao. Cầu thủ chạy cánh này bị đau ở mắt cá chân trái sau pha vào bóng của đối phương trong trận gặp Thụy Sĩ. Ban đầu, Gonzalez chỉ thực hiện các động tác giãn cơ trước khi tham gia những bài tập nhẹ cùng đồng đội.

Argentina cũng đón tín hiệu tích cực từ tình hình của Cristian Romero và Leandro Paredes. Cả hai đều rời sân trong hiệp phụ vì dấu hiệu quá tải và va chạm, nhưng kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy họ không gặp chấn thương nghiêm trọng. Romero được thay bằng Nicolas Otamendi, còn Paredes nhường chỗ cho Jose Lopez khi gần như kiệt sức.

Theo kế hoạch, đội tuyển Argentina sẽ tiếp tục đóng quân tại Kansas City đến hết ngày 14/7. Sau buổi tập sáng hôm đó, toàn đội sẽ di chuyển tới Atlanta để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng.

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Đào Trần

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