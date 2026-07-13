World Cup này của Messi và Argentina

Argentina bước vào bán kết không chỉ với tư cách đương kim vô địch, mà còn là đội tuyển khiến cả thế giới yêu, ghét, tranh cãi và không thể rời mắt.

Lần đầu tiên trong lịch sử, 4 đội xếp hàng đầu bảng xếp hạng FIFA lọt vào bán kết World Cup. Trong đó, Argentina có màn trình diễn kém ấn tượng nhất trong 4 đội, nhưng họ là đội giàu màu sắc nhất. Cần rất nhiều từ khóa để nói về Argentina.

Argentina là đội được yêu mến nhất

Các siêu máy tính dự đoán cơ hội vô địch của Pháp và Tây Ban Nha nhỉnh hơn (39,3% và 24,6%, theo Opta). Song, cán cân tình cảm của người hâm mộ trung lập lại nghiêng hẳn về đại diện Nam Mỹ. Dựa vào các cuộc khảo sát và lượng bình chọn trên các nền tảng mạng xã hội lớn toàn cầu như ESPN, Goal, 433…, Argentina là đội được người hâm mộ toàn cầu yêu mến và mong muốn giành chức vô địch nhất.

Yếu tố thu hút lớn nhất của Argentina là "hiệu ứng Lionel Messi". Ở tuổi 39, gần như đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Leo, điều này tạo nên một làn sóng ủng hộ lớn từ CĐV trung lập. Đông đảo CĐV trên thế giới đều mong muốn chứng kiến một cái kết vĩ đại, đó là Messi bảo vệ thành công ngai vàng.

Tây Ban Nha được xếp hạng hai nhờ các đường bóng hoa mỹ của Lamine Yamal, tài đọc trận đấu của Rodri, những khoảnh khắc bùng nổ muộn màng của các nhân tố như Mikel Merino. Pháp xếp hạng ba nhờ vào phong độ ấn tượng và sức mạnh hủy diệt, nhưng từng cá nhân cầu thủ không tạo ra những câu chuyện thu hút.

Còn đội tuyển Anh sở hữu những ngôi sao như Jude Bellingham hay Harry Kane, nhưng lại nhận được nhiều nghi ngờ nhất về khả năng có thể giành được cúp vàng. Sự hoài nghi này không phải do tự thân đội bóng hiện tại sinh ra, mà mang nặng các yếu tố lịch sử. 60 năm qua, nhiều thế hệ tài năng của nước Anh đã làm người hâm mộ thất vọng.

Ngoài Messi, yếu tố thu hút khác của Argentina chính là con đường chông gai của họ tại giải đấu này. Càng gian nan, chông gai, càng tạo ra cảm xúc mãnh liệt.

Messi và màn chuộc lỗi không tưởng Chỉ trong 5 phút, Lionel Messi biến mình từ "tội đồ" thành người hùng, góp công giúp Argentina thắng ngược Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026 đêm 7/7.

Những giọt nước mắt không kìm nén được tuôn ra như van xả áp lực sau những trận cầu nghẹt thở. Những người đàn ông cởi áo đấu vẫy trên tay hân hoan như những cậu bé. Những đêm dài cho khán giả chóng mặt trong những chuyến tàu lượn cảm xúc. Những đêm dài chiến đấu để giành lại sự sinh tồn.

Điều tạo ra những từ khóa “chông gai”, “cảm xúc”, “sinh tồn” là lối chơi “tắc kè hoa” và những màn trình diễn khó hiểu của Argentina. Một đội bóng tài năng như vậy không nên khiến mỗi trận đấu trở nên căng thẳng.

Ở tuổi 39, Messi vẫn là điểm tựa lớn nhất trong hành trình bảo vệ ngôi vương của Argentina.

Argentina thường chơi dở đúng vào lúc tưởng như họ hay nhất. Họ vĩ đại trong giây phút tuyệt vọng, bị dẫn bàn khi đang áp đảo đối thủ, bị gỡ hòa khi đang cẩn trọng nâng niu từng đường chuyền. Có lúc Argentina đầy toan tính, có lúc lại chơi ngẫu hứng bột phát đến mức khó hiểu. Họ không bị đẩy đến bờ vực, đội bóng chủ động tiến đến đó.

Tuy nhiên, trong 10 phút quan trọng nhất, Argentina nhớ rằng họ là đội bóng đương kim vô địch thế giới, là đội bóng có Messi trên sân. Thế là đủ. Và thầy trò Lionel Scaloni lại đi tiếp.

Bất chấp việc Argentina được CĐV trung lập yêu mến nhất, tiếng dèm pha về nhà vô địch World Cup 2022 xuất hiện trên mọi ngóc ngách của hành tinh. Rằng họ là con cưng của FIFA, rằng ngài Gianni Infantino làm tất cả mọi việc để dọn đường cho Messi tới giành cúp vàng. Từ Ai Cập đến Thụy Sĩ, đội nào cũng rời sân cùng bức bối với trọng tài, VAR, FIFA và những thuyết âm mưu. Vâng, ở đây “thuyết âm mưu” là một từ khóa nữa.

Phẩm chất tốt nhất của vị tướng là sự điềm tĩnh

Chuỗi 9 trận ghi bàn liên tiếp lịch sử của Messi tại World Cup đã kết thúc trong ngày Argentina thắng Thụy Sĩ 3-1 ở tứ kết, nhưng hôm ấy anh thi đấu chắc chắn trong suốt 120 phút. Nên nhớ trước khi Julian Alvarez vẽ lên đường cong mỹ miều vào lưới đối thủ, dường như Messi là người duy nhất giữ cho đội bóng đang lung lay ổn định. Đầu trận, pha kiến ​​tạo phạt góc khéo léo của anh giúp Alexis Mac Allister ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Hầu hết thời gian, người hâm mộ không thể phân biệt được Messi đang thi đấu ở giải đấu lớn nhất thế giới hay "đi bộ" trên sân. Anh tỏ ra thong thả, giả vờ chạy bộ, đứng yên khi những người ưu tú khác chạy nước rút ngang qua.

Trong những khoảng thời gian dài, Messi khiến World Cup trông giống như trạm xe buýt gần nhà. Rồi quả bóng sẽ tìm đến Messi, như thể nó có thiết bị theo dõi Messi, và anh sẽ chứng tỏ rằng mình luôn kiểm soát trận đấu.

Messi không còn di chuyển nhiều, nhưng mỗi lần chạm bóng đều có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Ở tuổi 39, phẩm chất thiên tài của Messi không thể hiện ở cách anh di chuyển, mà ở sự tĩnh lặng. Anh tiết kiệm chuyển động như một bậc thầy, tĩnh lặng đến mức gần như vô hình, dù mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh.

Chỉ cần Messi rời khỏi tầm mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, một phần nhỏ của giây, sự tĩnh lặng ấy sẽ phá vỡ để tạo ra một pha kiến ​​tạo, một khoảng trống nhỏ, một góc sút không thể cản phá, một cú sút đến trước khi người hâm mộ kịp nhận ra. Kỹ năng của siêu sao người Argentina khiến người ta kinh ngạc như những màn ảo thuật. Nhịp độ càng chậm càng làm anh trở nên mê hoặc hơn.

Đội bóng đó cũng đang tận hưởng Messi

Argentina vẫn là một đội tuyển mạnh, nhưng Messi mới là người nâng họ lên một đẳng cấp khác. Anh hiện diện trong mọi điểm nhấn của lối chơi, không chỉ bằng những đường chuyền hay pha xử lý quyết định, mà còn bằng sức ảnh hưởng vô hình.

Chỉ cần Messi di chuyển, hàng thủ đối phương đã phải xáo trộn, tạo ra khoảng trống để các đồng đội khai thác. Đó là giá trị lớn nhất của anh: không chỉ trực tiếp tạo khác biệt, mà còn khiến cả hệ thống xung quanh chơi tốt hơn.

Messi vừa là tâm điểm của mọi sự chú ý, và trong phần lớn thời gian trận đấu, anh vừa là khán giả có vị trí quan sát tốt nhất. Đôi khi, cảm giác Messi đang xem cùng người hâm mộ, nhưng thực tế anh nhìn nhận trận đấu theo một cách khác. Và Messi vẫn sở hữu sự tài hoa để tận dụng tối đa tầm nhìn đó.

Messi thong thả, không lo lắng, từ chối làm bất cứ điều gì không cần thiết. Thời gian không phải là vấn đề, và đau khổ không phải là trở ngại. Messi dường như quyết tâm bước đi theo nhịp độ của riêng mình.

Argentina suýt vấp ngã, chưa vấp ngã, và có thể là sắp vấp ngã. Nhưng điều đó không quan trọng. Họ vẫn là Argentina. Quan trọng hơn hết, Messi vẫn là Messi. Vì vậy, họ sẽ đến Atlanta để thi đấu với tuyển Anh, mang theo sự hỗn loạn và vận may của mình.

Argentina hy vọng sẽ giành thêm một chức vô địch nữa cho Messi, hoặc vui mừng khi Messi giành chiến thắng cho họ. Ở World Cup 2026, tất cả đang "tận hưởng Messi".