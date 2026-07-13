Vì sao cầu thủ Thụy Sĩ tay bắt mặt mừng với Martinez?

Cái bắt tay đầy phấn khích giữa Emiliano Martinez và Johan Manzambi sau trận Argentina - Thụy Sĩ hóa ra là màn chào đón đồng đội mới tại Aston Villa.

Manzambi vắng mặt trong trận tứ kết gặp Argentina do chấn thương. Ảnh: Reuters.

Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến Emiliano Martinez vui vẻ trò chuyện rồi ôm chầm lấy Johan Manzambi ngay sau chiến thắng 3-1 của Argentina trước Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup 2026 sáng 12/7.

Khoảnh khắc này nhanh chóng gây tò mò trên mạng xã hội, bởi hai cầu thủ vừa ở hai chiến tuyến lại không có mối quan hệ bạn bè nhưng lại tỏ ra rất thân thiết.

Lý do chỉ được làm sáng tỏ ít giờ sau trận đấu. Aston Villa đạt thỏa thuận với Freiburg để chiêu mộ tiền vệ tấn công Johan Manzambi với mức phí 51 triệu bảng. Thương vụ đưa tài năng 20 tuổi trở thành đồng đội mới của thủ thành Martinez ở mùa giải tới.

Ngay trên sân tại Kansas, Martinez chủ động hỏi đàn em: "Cậu đến Villa à?". Manzambi mỉm cười và đáp ngắn gọn: "Đúng vậy". Đó cũng là thời điểm tuyển thủ Argentina biết trước thông tin chuyển nhượng trước khi thương vụ được công bố chính thức.

Việc Manzambi gia nhập Aston Villa tạo ra bất ngờ lớn. Trước đó, Newcastle được cho là tiến rất gần đến chữ ký của cầu thủ người Thụy Sĩ sau khi Freiburg đồng ý để anh ra đi. Tuy nhiên, Manzambi quyết định đổi hướng khi nhận được lời mời từ HLV Unai Emery.

Tiền vệ người Thụy Sĩ từ chối Newcastle và gia nhập Aston Villa. Ảnh: Reuters.

Tiền vệ sinh năm 2006 vừa trải qua mùa giải ấn tượng trong màu áo Freiburg với 7 bàn thắng và 9 kiến tạo sau 47 trận. Tại World Cup 2026, anh tiếp tục bùng nổ khi ghi 3 bàn và có 2 pha kiến tạo chỉ sau 4 lần ra sân, trở thành một trong những phát hiện lớn nhất của giải đấu.

Đáng tiếc, chấn thương dây chằng đầu gối trái khiến Manzambi vắng mặt ở hai trận đấu cuối cùng của Thụy Sĩ, trong đó có cuộc đối đầu với Argentina tại tứ kết.

Dù phải sớm chia tay World Cup, tiền vệ 20 tuổi vẫn khép lại giải đấu bằng hai dấu ấn đáng nhớ. Anh đổi được chiếc áo số 10 của Lionel Messi và xác nhận bước ngoặt lớn trong sự nghiệp với bản hợp đồng gia nhập Aston Villa, nơi Martinez đã sẵn sàng chào đón người đồng đội mới.

Highlights Argentina 3-1 Thụy Sĩ Sáng 12/7, Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng để giành vé vào bán kết World Cup 2026.