Hai Long ăn mừng gây sốt

Tiền vệ Nguyễn Hai Long trở thành tâm điểm của trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026 vào tối 3/8.

Phút 14 trên sân Pakansari, tuyển Việt Nam tung ra pha phản công sắc bén. Lê Phạm Thành Long thực hiện đường chuyền chuẩn xác để Hai Long bứt tốc vượt qua hàng thủ đối phương. Đối mặt thủ môn Nadeo Argawinata, tiền vệ của tuyển Việt Nam bình tĩnh dứt điểm chìm vào góc gần, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Thay vì chạy về góc sân hay chia vui theo cách quen thuộc, tiền vệ sinh năm 2000 hướng về phía khán đài có đông cổ động viên Indonesia rồi chỉ tay vào huy hiệu của nhà đương kim vô địch ASEAN Cup trên ngực áo. Hành động đầy tự tin thể hiện niềm tự hào về thành tích của tuyển Việt Nam, đồng thời được xem như lời khẳng định vị thế của đội bóng số một khu vực.

Hai Long ăn mừng gây chú ý.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều ý kiến ca ngợi Hai Long đã thể hiện bản lĩnh và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ trong một trận cầu có ý nghĩa đặc biệt.

Ở trận đấu này, Hai Long bất ngờ được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính bên cánh trái, hỗ trợ Đình Bắc và Tài Lộc. Tiền vệ của CLB Hà Nội thi đấu năng nổ, với điểm nhấn là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 chỉ sau 15 phút bóng lăn.

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Highlights Việt Nam 0-0 Singapore Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.