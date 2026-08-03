Bầu Hiển: Trao bóng đá một quê hương

Việc chuyển giao đội Trẻ Hà Nội giúp Thái Nguyên nhanh chóng hiện diện ở giải Hạng Nhất.

Phía sau quyết định ấy thể hiện cách làm thể thao đặc biệt của bầu Hiển: Gây dựng nền móng rồi trao nó cho nơi đang cần một tương lai.

Đằng sau sự ra đời của Thái Nguyên FC

Trong bóng đá Việt Nam, người ta thường nhớ đến các ông bầu qua những gì họ mua, giữ lại và giành được. Những cầu thủ nào được chiêu mộ, bao nhiêu chiếc cúp được đưa về phòng truyền thống, đội bóng mở rộng ảnh hưởng tới đâu.

Nhưng sự ra đời của Thái Nguyên FC lại gợi ra cách nhìn khác về ông Đỗ Quang Hiển: Không phải qua những gì ông giữ, mà qua điều ông trao đi.

Với việc Thái Nguyên FC chính thức ra mắt, bóng đá “xứ chè” có cả đội nam và nữ thi đấu chuyên nghiệp.

Đội Trẻ Hà Nội vừa giành quyền lên chơi ở giải Hạng Nhất 2026-2027 dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Đức. Thay vì tiếp tục tồn tại như đội bóng mang tên Hà Nội, tập thể ấy được chuyển giao để trở thành CLB bóng đá nam Thái Nguyên, khoác màu áo mới, đại diện cho vùng đất mới và bắt đầu con đường riêng.

Vì thế, giá trị của quyết định này không chỉ nằm ở suất thi đấu. Thái Nguyên không chỉ tiếp nhận quyền tham dự giải Hạng Nhất, mà còn được bàn giao cả một lực lượng đã thành hình - từ cầu thủ, ban huấn luyện đến nền tảng chuyên môn để có thể bước ngay vào mùa giải mới. Toàn bộ nền tảng ấy được chuyển giao để Thái Nguyên tiếp tục phát triển đội bóng mà không phải trả chi phí chuyển nhượng. Bầu Hiển còn hỗ trợ thêm kinh phí cho một số hạng mục cấp thiết trong thời gian địa phương hoàn tất thủ tục bố trí ngân sách.

Nói cách khác, ông không chỉ mở cánh cửa bóng đá chuyên nghiệp cho Thái Nguyên, mà còn giúp địa phương có đủ điều kiện để bước qua cánh cửa ấy. Bầu Hiển trao cho Thái Nguyên thời gian, con người và những điều kiện cần thiết để bắt đầu ngay, qua đó rút ngắn con đường có thể kéo dài trong nhiều năm.

Không giữ cho riêng mình

Thông thường, đội bóng trẻ giành quyền thăng hạng sẽ được xem là tài sản của câu lạc bộ đã đào tạo nên. Đó có thể là nơi phát triển cầu thủ, thử nghiệm huấn luyện viên hoặc bảo đảm chiều sâu cho hệ thống.

Bởi vậy, chuyển cả đội bóng sang địa phương khác không chỉ là quyết định chuyên môn. Đó còn là sự sẵn sàng trao đi một phần thành quả đã được gây dựng. Lựa chọn ấy làm rõ hơn triết lý của bầu Hiển.

Nếu mục tiêu chỉ là mở rộng ảnh hưởng của Hà Nội FC, đội bóng hoàn toàn có thể tiếp tục tồn tại dưới tên gọi gắn với Hà Nội hoặc T&T. Thái Nguyên FC, ngược lại, được tổ chức theo mô hình xã hội hóa, do Công ty Cổ phần Bóng đá Thái Nguyên quản lý và xây dựng chiến lược phát triển riêng. Đó sẽ là đội bóng của Thái Nguyên, không phải đội bóng Hà Nội chỉ thay tên và sân nhà.

Thái Nguyên FC hướng tới xây dựng bản sắc riêng và phát triển hệ thống đào tạo trẻ.

Tỉnh đặt mục tiêu giúp câu lạc bộ thi đấu ổn định trong mùa giải đầu tiên, lọt vào top 6 giải Hạng Nhất, từng bước hình thành bản sắc riêng và xây dựng hệ thống đào tạo các lứa U15, U17, U19, U21.

Vì vậy, điều bầu Hiển hướng tới không phải mở rộng ảnh hưởng của một câu lạc bộ, mà là mở rộng bản đồ bóng đá Việt Nam: Ở đâu có tình yêu bóng đá, ở đó cần có cơ hội để bóng đá phát triển.

Một nền bóng đá khó thể mạnh nếu mọi nguồn lực, cầu thủ và khát vọng chỉ tập trung vào vài thành phố lớn. Nó cần những đội bóng thực sự thuộc về địa phương, được nuôi dưỡng bằng niềm tự hào của người dân và tạo ra con đường cho những đứa trẻ trên chính mảnh đất ấy. Với Thái Nguyên, con đường đó vừa được mở ra.

7 năm với bóng đá Thái Nguyên

Thực tế, sự đồng hành này không bắt đầu từ đội bóng nam. Cuối năm 2019, đội nữ Thái Nguyên đứng trước nguy cơ giải thể vì thiếu kinh phí. Thu nhập thấp khiến nhiều cầu thủ phải tạm rời sân cỏ để đi làm công nhân. Khi ấy, T&T Group quyết định tài trợ toàn diện, cải thiện chế độ và giúp cầu thủ có thể sống với nghề. Đó không phải khoản hỗ trợ để đội bóng tồn tại qua một mùa giải. Sau hợp đồng đầu tiên kéo dài 5 năm, T&T Group tiếp tục ký gói tài trợ 45 tỷ đồng cho giai đoạn tiếp theo.

Nhưng tiền chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất. Từ năm 2022, Thái Nguyên T&T tiên phong trả phí chuyển nhượng cho cầu thủ nữ, góp phần hình thành thị trường chuyển nhượng thực sự.

Đến năm 2024, đội bóng chiêu mộ tuyển thủ Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thu và mời Văn Thị Thanh - Quả bóng vàng Việt Nam 2003, nữ HLV Việt Nam duy nhất vào thời điểm đó sở hữu bằng AFC Pro - về làm huấn luyện viên trưởng.

Trong cuộc gặp đầu tiên, điều khiến HLV Văn Thị Thanh nhận lời không chỉ là tham vọng thành tích, mà còn là sự thấu hiểu của bầu Hiển đối với cuộc sống của những nữ cầu thủ sau ánh đèn sân cỏ. Ông từng nói với HLV Thanh: “Gái có công, chồng không phụ” - thể hiện cam kết rằng những người đã dành tuổi trẻ cho bóng đá phải được bóng đá đối xử xứng đáng.

Sau đó, Thái Nguyên T&T giành huy chương đồng quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử và trở thành đối trọng đáng kể của những trung tâm bóng đá nữ lâu đời. Một đội bóng từng lo không đủ tiền tồn tại bắt đầu trả phí chuyển nhượng, tuyển mộ ngôi sao, đầu tư huấn luyện viên và nghĩ tới chức vô địch. Đó là hành trình dài và ý nghĩa khi cứu đội bóng khỏi nguy cơ giải thể đến giúp họ có tham vọng thay đổi trật tự bóng đá nữ.

Từ đội bóng đến hệ sinh thái

Sự xuất hiện của đội bóng nam khiến bức tranh bóng đá Thái Nguyên trở nên đầy đặn hơn. Tỉnh đã có một đội nữ có khả năng cạnh tranh thành tích cao. Hiện nay, địa phương có thêm một đội nam thi đấu trong hệ thống chuyên nghiệp, sử dụng sân vận động Thái Nguyên làm sân nhà và được định hướng phát triển các tuyến trẻ.

Nếu 2 dự án này được kết nối với bóng đá học đường, bóng đá cộng đồng và công tác phát hiện tài năng, Thái Nguyên có thể hình thành hệ sinh thái bóng đá thay vì chỉ sở hữu 2 đội bóng.

Bóng đá Thái Nguyên từng bước hình thành hệ sinh thái với cả đội nam, đội nữ và các tuyến trẻ.

Đó mới là phần quan trọng nhất trong tầm nhìn của bầu Hiển. Ông không trao cho Thái Nguyên ý tưởng trên giấy, mà trao một đội bóng đã có đủ nền móng để vận hành. Phần việc còn lại phải thuộc về Thái Nguyên. Bởi một đội bóng chỉ thực sự có quê hương khi người dân nhận ra trong màu áo ấy, doanh nghiệp địa phương sẵn sàng đồng hành và những cầu thủ trẻ coi đó là đích đến nghề nghiệp.

Vì thế, việc chuyển giao cũng đặt ra trách nhiệm lớn cho người nhận. Một suất Hạng Nhất không bảo đảm thành công. Nó có thể rút ngắn con đường, nhưng không thể thay thế năng lực quản lý và điều hành. Thái Nguyên FC vẫn phải xây dựng bộ máy vận hành, nguồn tài chính ổn định, bản sắc thi đấu và hệ thống đào tạo đủ sức cung cấp cầu thủ cho tương lai.

Thành công của quyết định sẽ không được đo bằng lễ ra mắt, mà bằng việc đội bóng có đứng vững sau 5 năm, 10 năm và thực sự trở thành tài sản tinh thần của người dân hay không.

Cống hiến là trao đi

Hơn 20 năm gắn bó với thể thao, bầu Hiển đã đầu tư cho Hà Nội FC, bóng đá nữ, bóng bàn, các đội tuyển quốc gia và nhiều hoạt động ít có khả năng đem lại lợi nhuận trực tiếp. Ông từng đúc kết triết lý ấy bằng câu: “Làm thể thao là để cống hiến”.

Ông Đỗ Quang Hiển với triết lý “Làm thể thao là để cống hiến”.

Cống hiến không chỉ là bỏ tiền nuôi một đội bóng hay thưởng cho một chiến thắng. Đôi lúc, cống hiến còn là xây nên giá trị rồi không giữ nó cho riêng mình. Đội Trẻ Hà Nội có thể tiếp tục là một phần trong cấu trúc của Hà Nội FC. Nhưng khi được trao cho Thái Nguyên, tập thể ấy có cơ hội mang ý nghĩa lớn hơn: Trở thành đại diện đáng chú ý của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, mở ra ước mơ cho những cầu thủ trẻ.

Ở bóng đá nữ, bầu Hiển giúp Thái Nguyên giữ lại những cô gái từng có nguy cơ phải rời sân cỏ để vào nhà máy. Ở bóng đá nam, ông trao cho Thái Nguyên một tập thể cầu thủ trẻ để địa phương tự viết tiếp câu chuyện của mình. Hai quyết định cách nhau 7 năm nhưng cùng xuất phát từ cách nghĩ: Thể thao chỉ thật sự có ý nghĩa khi thành quả của nó được chia sẻ với cộng đồng.

Bầu Hiển không cần Thái Nguyên FC trở thành một phiên bản khác của Hà Nội FC. Điều đáng chờ đợi hơn là đội bóng ấy sẽ lớn lên bằng bản sắc, con người và niềm tự hào của chính Thái Nguyên. Bởi món quà lớn nhất không phải một suất dự giải Hạng Nhất. Đó là việc bóng đá có thêm một quê hương.