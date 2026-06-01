Văn Lang Legacy Golf Journey 2026: Kết nối thể thao, văn hóa và di sản

Ngày 31/5, giải golf Văn Lang Legacy Golf Journey 2026 diễn ra tại sân Văn Lang Empire T&T Golf Club (Phú Thọ) được định vị như hành trình trải nghiệm mang đậm tinh thần di sản.

Giải Văn Lang Legacy Golf Journey 2026 được tổ chức tại Văn Lang Empire T&T Golf Club - sân golf đầu tiên đi vào vận hành trong hệ sinh thái golf của Tập đoàn T&T Group, đồng thời là điểm đến mang đậm dấu ấn văn hóa của vùng đất Tổ.

Giải đấu có sự tham dự của 100 golfer, được tổ chức theo thể thức stroke play (đấu gậy). Ban tổ chức trao các hạng mục Best gross, giải nhất cùng nhiều giải kỹ thuật như Longest drive, Nearest to the pin và Hole-in-one tại các hố par 3 chiến lược.

Trong bối cảnh ngành golf Việt Nam đang hướng tới giá trị trải nghiệm cao cấp, Văn Lang Legacy Golf Journey 2026 thu hút cộng đồng golfer không chỉ bởi chất lượng chuyên môn và không gian thi đấu đẳng cấp, mà còn tạo dấu ấn bằng cách đưa yếu tố văn hóa dân tộc trở thành linh hồn của toàn bộ sự kiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, cho biết trong nhiều năm qua, T&T Group luôn kiên định theo đuổi triết lý “Tinh hoa thế giới - Bản sắc Việt Nam”. Trong lĩnh vực golf, tập đoàn không chỉ đầu tư phát triển sân golf chất lượng cao mà còn hướng tới việc kiến tạo điểm đến mang dấu ấn riêng, góp phần quảng bá giá trị đặc sắc của từng vùng đất.

Ngay từ đầu, Văn Lang Empire T&T Golf Club được định hướng trở thành điểm đến hội tụ giữa thể thao, văn hóa, du lịch và giá trị di sản của vùng đất Tổ. Chính từ khát vọng đó, giải đấu Văn Lang Legacy Golf Journey được hình thành.

“Sẽ không có nơi nào phù hợp hơn vùng đất Tổ Vua Hùng để bắt đầu hành trình Legacy. Từ Phú Thọ - nơi khởi nguồn của dân tộc Việt Nam, chúng tôi mong muốn xây dựng giải đấu không chỉ dành cho những người yêu golf, mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào về văn hóa, lịch sử và giá trị bền vững của Việt Nam”, ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ.

Lấy cảm hứng từ tinh thần Legacy - di sản được kế thừa và tiếp nối qua nhiều thế hệ, giải đấu hướng tới việc tôn vinh giá trị cội nguồn của dân tộc Việt Nam thông qua ngôn ngữ của golf, nghệ thuật, ẩm thực và văn hóa bản địa đặc trưng. Đây cũng là định hướng xuyên suốt mà Văn Lang Empire T&T Golf Club đang theo đuổi: Xây dựng một điểm đến không chỉ dành cho thể thao và nghỉ dưỡng, mà còn là không gian lưu giữ và lan tỏa tinh thần Việt trong diện mạo hiện đại.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, tại lễ khai mạc.

Sự kiện năm nay đồng thời đánh dấu bước khởi đầu cho mùa hè 2026 tại sân golf Văn Lang Empire T&T Golf Club, mở ra giai đoạn chuyển mình của hệ sinh thái dịch vụ nơi đây. Hiện nay, sân golf đưa vào vận hành và khai thác 18 hố golf tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều công trình trọng điểm sẽ lần lượt ra mắt trong thời gian tới như clubhouse Sơn Tinh và tổ hợp khách sạn cao cấp, hướng tới việc hoàn thiện mô hình golf - nghỉ dưỡng - văn hóa mang dấu ấn riêng tại vùng đất Tổ.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của giải đấu diễn ra lễ trồng cây lưu niệm. Đây là hoạt động ý nghĩa mang tính biểu tượng, góp phần hoàn thiện không gian văn hóa tại sân golf, hướng tới giá trị phát triển bền vững, hài hòa giữa thiên nhiên, con người và bản sắc bản địa.

Lễ trồng cây lưu niệm trong khuôn khổ giải đấu.

Một trong những điểm check-in biểu tượng của sân là hố Signature Par 3 số 17 với cột đại kỳ nổi bật giữa không gian đồi núi. Tại đây, chòi vọng canh được mô phỏng theo kiến trúc nhà ở của người Việt cổ và nhà thủ lĩnh thời Văn Lang, mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Từ vị trí này, golfer có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh 18 hố golf cùng tổng thể kiến trúc của sân, tạo nên một trong những góc nhìn đặc trưng và giàu dấu ấn của dự án.

Tượng Phật Bà Tam Diện tại sân golf.

Bên cạnh đó, tượng Phật Bà Tam Diện được tạc từ đá granite nguyên khối cũng là một trong những cảnh quan thu hút đông đảo golfer và du khách ghé thăm. Với chiều cao 9 m, phần đế rộng 3 m, tượng Phật Bà Tam Diện là biểu tượng của sự bình an, nhân văn và giá trị thiện lành trong đời sống tinh thần của người Việt. Đây đồng thời cũng là công trình thể hiện tâm huyết và mong muốn lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp tới cộng đồng của Tập đoàn T&T Group.