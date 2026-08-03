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Thể thao

HLV Kim gây bất ngờ với tuyển Việt Nam

  • Thứ hai, 3/8/2026 19:17 (GMT+7)
  • 10 phút trước

HLV Kim Sang-sik xếp Nguyễn Đình Bắc đá chính, trong khi Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Quang Hải và Hoàng Hên dự bị ở trận gặp Indonesia tối 3/8.

Đình Bắc đá chính trước Indonesia.

Tuyển Việt Nam công bố đội hình xuất phát cho trận gặp chủ nhà Indonesia tại ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 20h30 trên sân Pakansari, Bogor.

Patrik Lê Giang tiếp tục được trao cơ hội trong khung thành. Phía trên anh là những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Văn Vĩ.

Ở tuyến giữa, Nguyễn Hoàng Đức đeo băng đội trưởng. Tiền vệ này được kỳ vọng giữ nhịp, tổ chức lối chơi và giúp tuyển Việt Nam kiểm soát khu vực trung tuyến trước sức ép từ đội chủ nhà. Đá bên cạnh Hoàng Đức là Lê Phạm Thành Long, Trương Tiến Anh và Nguyễn Hai Long.

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục có tên trong đội hình chính. Cầu thủ sinh năm 2004 được lựa chọn nhờ tốc độ, khả năng di chuyển rộng và tạo đột biến trong các tình huống chuyển trạng thái. Nguyễn Tài Lộc cũng được HLV Kim Sang-sik sử dụng ngay từ đầu.

Đáng chú ý, nhiều cầu thủ tấn công quan trọng của tuyển Việt Nam không xuất phát. Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Quang Hải và Hoàng Hên đều ngồi dự bị. Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Đô, Phan Tuấn Tài và thủ môn Đặng Văn Lâm cũng chờ cơ hội từ băng ghế dự bị.

Việc chưa sử dụng Xuân Son ngay từ đầu cho thấy HLV Kim Sang-sik ưu tiên sự cơ động và khả năng tranh chấp trong giai đoạn đầu trận. Tiền đạo nhập tịch có thể trở thành phương án tăng cường sức mạnh hàng công khi tuyển Việt Nam cần bàn thắng.

Đối đầu Indonesia trên sân khách là thử thách lớn với Hoàng Đức cùng đồng đội. Đội chủ nhà sở hữu nền tảng thể lực tốt và thường nhập cuộc với cường độ cao. Tuyển Việt Nam vì thế cần giữ cự ly đội hình, hạn chế mất bóng ở giữa sân và tận dụng tốt những khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

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Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Hà Trang

Việt Nam Nguyễn Quang Hải AFF Cup Đặng Văn Lâm Đoàn Văn Hậu Tuyển Việt Nam ASEAN Cup 2026 Patrik Lê Giang Nguyễn Văn Vĩ Nguyễn Tài Lộc

  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

  • Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm (tên tiếng Nga Lev Shonovich Dang) là một cầu thủ bóng đá mang hai dòng máu Việt - Nga, hiện đang chơi ở vị trí thủ môn tại câu lạc bộ Hải Phòng và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

    • Ngày sinh: 13/8/1993
    • Nơi sinh: Moskva, Nga
    • Chiều cao: 1.88 m

  • Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

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