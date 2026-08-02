HLV Kim: Đấu Indonesia sân khách rất khó, nhưng phải thắng

Ông Kim Sang-sik thừa nhận trận đấu với Indonesia ngày mai (3/8) sẽ rất khó khăn nhưng tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng.

Đấu Indonesia ở Bogor có thể là trận quan trọng nhất của tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, quyết định tấm vé đi tiếp của cả hai đội. Ảnh: Minh Chiến.

“Trận ngày mai rất quan trọng, quyết định tới tấm vé vào trong. Chúng tôi phải chiến thắng. Trận này đá sân khách, rất khó khăn nhưng chúng tôi đang có động lực rất lớn”, chia sẻ với báo giới chiều 2/8, trước thềm trận gặp Indonesia ở lượt trận 4 bảng A ASEAN Cup 2026, ông Kim thừa nhận.

Trước đó, tuyển Việt Nam đã bất ngờ bị Singapore cầm hòa 0-0 ở Mỹ Đình, khiến tình thế tại bảng A trở nên phức tạp hơn. Muốn chắc suất đi tiếp, Quang Hải và đồng đội phải đánh bại đối thủ mạnh trên sân khách.

Ông Kim tiếp tục: “Chúng tôi đã có nhiều cơ hội ngon ăn (trước Singapore - PV) nhưng không thành công. Đội đang có sự chuẩn bị tốt. Chúng tôi sẽ có câu trả lời bằng màn trình diễn trên sân ngày mai. Tôi đã phân tích hai trận đấu của đối thủ. Indonesia rất mạnh, họ có cầu thủ số 19 (Thom Haye - PV) rất khó ngăn cản. Nhưng các hậu vệ của tôi cũng chưa nhận bàn thua nào, họ đang có sự tự tin”.

“Tôi đã xem trận giao hữu với Mozambique. Tôi biết Indonesia đã thay đổi nhiều so với lúc đó. Thật lòng mà nói, xem trực tiếp, tôi biết Indonesia rất mạnh, biết cách chơi bóng, biết mình phải làm gì. Chúng tôi tập trung vào trận đấu ngày mai và chưa vội nghĩ về các trận khác. Tôi muốn tập trung giành 3 điểm”, ông Kim tiếp tục.

Ghi nhận của Tri Thức - Znews, hơn 30 phút trước giờ họp báo, phòng họp sân Pakansari đã chật kín phóng viên hai đội. Tuyển Indonesia không tập luyện ở Bogor nhưng rất đông phóng viên tới nhà vẫn tới sân theo dõi tuyển Việt Nam, chứng minh sự hấp dẫn và tính chất quan trọng của cặp đối đầu này. Ảnh: Minh Chiến.

Trước đó, đã có nhiều ý kiến cho rằng tuyển Việt Nam cần một tiền vệ phòng ngự thực thụ kiểu Doãn Ngọc Tân, ông Kim đáp lại: “Chúng tôi không nghĩ việc sử dụng cùng lúc Hoàng Đức - Hoàng Quang Hải là điểm yếu đâu. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị và có thể có các phương án tác chiến khác nhau cho ngày mai”.

Cuộc đối đầu tại Pakansari gợi lại cho bóng đá Việt Nam khá nhiều kỷ niệm. Đây là nơi Olympic Việt Nam từng thua trước Olympic Hàn Quốc (bán kết) và UAE (tranh hạng ba) ở Asian Games 2018. Đội trưởng Quang Hải là một trong những ngôi sao góp mặt ở trận đấu ấy.

Hiện tại, tuyển Singapore vẫn dẫn đầu với 7 điểm nhưng đã chơi 3 trận. Indonesia đứng thứ hai với 6 điểm, mới đá 2 trận. Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và chủ nhà Indonesia trong khuôn khổ lượt trận 4 bảng A ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 20h30 ngày mai (3/8) trên sân Pakansari (Bogor, Indonesia).

Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 trước loạt trận ngày 3/8.

Highlights Việt Nam 0-0 Singapore Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.