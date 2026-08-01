Phản ứng của Đình Bắc khi bị thay ở phút 41

Nhưng ở ngoài sân, HLV Kim Sang-sik không nghĩ như vậy. Ông cho rằng Đình Bắc không hoàn thành nhiệm vụ và rút anh khỏi sân ở phút 41, thay bằng cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc. Đây là một quyết định thay người hiếm khi xảy ra trong bóng đá chuyên nghiệp. Thông thường, HLV chỉ thay người từ hiệp hai. Các quyết định thay người ngay hiệp một thường chỉ dùng trong tình huống đặc biệt hoặc khi có chấn thương.