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Thể thao

Sao Real Madrid chuẩn bị hầu tòa

  • Thứ bảy, 1/8/2026 07:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Raul Asencio sẽ phải ra tòa vào tháng 9 để giải trình về cáo buộc chia sẻ video nhạy cảm có liên quan đến một trẻ vị thành niên.

Vụ kiện kéo dài ảnh hưởng không nhỏ tới Raul Asencio. Ảnh: Reuters.

Cầu thủ 23 tuổi đối mặt với hai cáo buộc, gồm phát tán video có nội dung tình dục và chia sẻ đoạn video này khi chưa nhận được sự đồng ý. Asencio sẽ hầu tòa cùng ba cựu cầu thủ thuộc học viện Real Madrid là Ferran Ruiz, Juan Rodriguez và Andres Garcia.

Theo cáo trạng, Asencio không bị cho là người trực tiếp quay đoạn video. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cáo buộc trung vệ người Tây Ban Nha đã yêu cầu được gửi video và sau đó chia sẻ cho một người khác.

Ba cựu cầu thủ Ruiz, Rodriguez và Garcia bị cáo buộc quay và phát tán các video nhạy cảm liên quan đến một trẻ vị thành niên cùng một phụ nữ khác.

Ban đầu, hai nạn nhân rút đơn tố cáo Asencio. Tuy nhiên, tòa án yêu cầu họ phải xác nhận lại quyết định này trong phiên xét xử để có giá trị pháp lý.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 9/2023, khi Ruiz, Rodriguez và Garcia bị bắt sau đơn tố cáo của mẹ một cô gái 16 tuổi tại quần đảo Canary. Người tố cáo cho biết hành vi quan hệ là tự nguyện, nhưng việc ghi hình và phát tán video thì không được cho phép.

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Asencio sẽ hầu toà vào tháng 9. Ảnh: Reuters.

Các luật sư bào chữa từng đề nghị loại bỏ những bằng chứng được thu thập từ điện thoại của các bị cáo. Tuy nhiên, thẩm phán bác bỏ yêu cầu này, đồng thời cho rằng đây là “nỗ lực rõ ràng nhằm cản trở cuộc điều tra”.

Tháng 5/2025, Asencio lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid khẳng định anh không tham gia bất kỳ hành vi nào xâm phạm quyền tự do tình dục của phụ nữ, đặc biệt là trẻ vị thành niên.

Dù vướng vào vụ kiện, Asencio vẫn trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình Real Madrid. Anh ra mắt đội một vào tháng 11/2024 và đã có 80 lần ra sân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Hiện tại, Asencio điều trị chấn thương gân kheo và dự kiến bỏ lỡ phần còn lại của giai đoạn tiền mùa giải cùng những trận đầu tiên tại La Liga 2026/27.

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Đào Trần

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