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Thể thao

Bayern Munich muốn đưa Sesko rời MU

  • Thứ bảy, 1/8/2026 07:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bayern Munich đang cân nhắc chiêu mộ Benjamin Sesko, buộc Manchester United phải chuẩn bị cho khả năng nhận lời đề nghị trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Bayern vẫn luôn nhắm đến Sesko. Ảnh: Reuters.

Theo nhà báo Christian Falk, Bayern Munich vẫn duy trì sự quan tâm đặc biệt dành cho Benjamin Sesko, bất chấp việc đội bóng Đức đã bổ sung Ismael Saibari trong mùa hè này.

Sesko gia nhập Man Utd từ RB Leipzig năm 2025 nhưng khởi đầu không thuận lợi dưới thời Ruben Amorim, chỉ ghi 2 bàn sau 17 trận. Mọi thứ thay đổi khi Michael Carrick tiếp quản ghế huấn luyện vào tháng 1.

Tiền đạo người Slovenia ghi 9 bàn trong nửa sau mùa giải, góp phần giúp MU cán đích ở vị trí thứ ba và giành vé dự Champions League. Dù vậy, mùa giải của Sesko khép lại sớm vì chấn thương trong trận gặp Liverpool hồi tháng 5.

Tiền đạo 23 tuổi hiện đã trở lại tập luyện với nền tảng thể lực được cải thiện đáng kể và được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng khi MU phải chinh chiến trên bốn đấu trường mùa tới.

Bayern xem Sesko là phương án dài hạn cho hàng công. Theo Falk, HLV Vincent Kompany muốn xây dựng một hệ thống trong đó Harry Kane có thể lùi sâu tổ chức lối chơi, còn Sesko đảm nhận vai trò trung phong cắm.

“Sesko vẫn nằm trong danh sách theo dõi và là cầu thủ rất thú vị với Bayern. Nếu cậu ấy gặp khó khăn ở Premier League, Bayern có thể quay lại với kế hoạch này”, Falk nhận định.

Bayern từng theo đuổi Sesko từ năm 2024 nhưng không thể đáp ứng mức phí chuyển nhượng khi đó. Một năm sau, MU mới là đội giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo người Slovenia.

Dù còn hợp đồng với MU đến năm 2030, việc Bayern tái khởi động kế hoạch chiêu mộ Sesko cho thấy đội bóng Đức vẫn xem anh là ứng viên tiềm năng để kế thừa Kane trong tương lai.

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Đào Trần

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