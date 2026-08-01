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Thể thao

FIFA hủy kế hoạch bán World Cup

  • Thứ bảy, 1/8/2026 08:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 1/8, FIFA xác nhận dự án FIFA Forward Enterprise sẽ không được triển khai sau khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các bên liên quan.

Làn sóng phản đối buộc FIFA từ bỏ kế hoạch bán World Cup.

Quyết định được đưa ra sau quá trình tham vấn với các Liên đoàn thành viên, Liên đoàn châu lục, Hội đồng FIFA và nhiều bên liên quan. "Lợi ích lớn nhất của chúng tôi luôn là đoàn kết và phát triển bóng đá. Đó là giá trị cốt lõi của FIFA và cũng sẽ tiếp tục là định hướng trong tương lai", thông báo từ FIFA nhấn mạnh.

Theo FIFA, dự án FIFA Forward Enterprise được xây dựng với mục tiêu tạo nền tảng để tăng cường hỗ trợ các Liên đoàn thành viên, đặc biệt là những quốc gia còn gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển bóng đá. Ngay từ đầu, FIFA khẳng định dự án chỉ được xúc tiến nếu nhận được sự đồng thuận của đa số Liên đoàn thành viên và phải trải qua quá trình tham vấn toàn diện.

Tuy nhiên, sau khi lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, FIFA nhận thấy sáng kiến tạo ra những chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng bóng đá quốc tế. Theo FIFA, bất kể mức độ ủng hộ dành cho dự án ra sao, việc tiếp tục triển khai không còn phù hợp với mục tiêu ban đầu là thúc đẩy sự phát triển chung của bóng đá thế giới.

Vì vậy, FIFA quyết định chính thức dừng kế hoạch triển khai FIFA Forward Enterprise. Trước đó, FIFA Forward Enterprise được coi là dự án đứng sau kế hoạch bán quyền khai thác thương mại World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân, động thái vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều Liên đoàn thành viên.

Động thái rút lại dự án được xem là nỗ lực của FIFA nhằm hạ nhiệt những tranh cãi, đồng thời tái khẳng định cam kết đặt sự đoàn kết của cộng đồng bóng đá quốc tế lên trên các sáng kiến còn gây nhiều ý kiến trái chiều.

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Minh Nghi

FIFA FIFA FIFA

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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