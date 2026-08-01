FIFA đẩy nhanh kế hoạch World Cup 64 đội

FIFA khởi động quy trình mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội, một bước đi táo bạo của chủ tịch Gianni Infantino hiện vấp phải làn sóng phản đối dữ dội.
FIFA tính chuyện tăng số đội dự World Cup lên 64 đội.
Động thái kể trên diễn ra ngay sau khi World Cup 2026 kết thúc, với việc Chủ tịch Infantino chuẩn bị bổ nhiệm một cơ quan độc lập để đánh giá tính khả thi về mặt thể thao, thương mại và hậu cần của dự án.
Theo lộ trình đề xuất, các đề án nghiên cứu phải được nộp trước ngày 7/8. FIFA dự kiến đưa ra quyết định quan trọng vào ngày 14/8, trước khi nhận được bản phân tích đầy đủ vào tháng 9. Mục tiêu của cuộc tham vấn là xác định tác động chiến lược của việc tăng số lượng đội bóng đến thể thức giải đấu và toàn bộ hệ sinh thái bóng đá toàn cầu từ năm 2030.
Đề xuất mở rộng được cho là gắn liền với dự án FIFA Forward Enterprise (FFE) trị giá 20 tỷ USD, bao gồm kế hoạch bán cổ phần thương mại cho các nhà đầu tư tư nhân.
Dự án này hiện vấp phải sự phản đối gay gắt từ các liên đoàn châu lục lớn như UEFA, CONCACAF và AFC. Thậm chí, UEFA đe dọa sẽ tẩy chay các giải đấu của FIFA nếu kế hoạch tiếp tục được triển khai.
Sự chia rẽ sâu sắc giữa cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới và các liên đoàn thành viên khiến tương lai của World Cup 2030 trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.
Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.
Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.