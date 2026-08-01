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Thể thao

FIFA 'bán' World Cup, ông Infantino nhận lương gấp 10 lần?

  • Thứ bảy, 1/8/2026 05:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, có thể nhận mức lương tăng đáng kể nếu kế hoạch bán cổ phần thương mại của FIFA được thông qua.

Ông Infantino hưởng lợi nếu dự án được thông qua. Ảnh: Reuters.

Theo The Times, FIFA đang hướng tới mục tiêu huy động khoảng 3,1 tỷ bảng từ các nhà đầu tư tư nhân cho dự án mang tên FFE (FIFA Forward Enterprise) trước tháng 10. FFE dự kiến là công ty quản lý và thương mại hóa các giải đấu thuộc quyền kiểm soát của FIFA, bao gồm cả World Cup.

Nguồn tin cho biết sau khi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch FIFA vào năm 2031, ông Infantino có thể đảm nhận vai trò ủy viên hoặc Giám đốc Điều hành tại FFE để vận hành dự án. Khi đó, Chủ tịch FIFA được cho là sẽ nhận mức lương khoảng 47 triệu bảng mỗi năm, tương đương gần 1 triệu bảng mỗi tuần.

Con số này cao gấp hơn 10 lần mức thu nhập hiện tại của ông Infantino tại FIFA (4,46 triệu bảng mỗi năm, bao gồm lương cơ bản và tiền thưởng theo thành tích).

Tuy nhiên, kế hoạch bán cổ phần thương mại của FIFA đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các Liên đoàn thành viên. Nổi bật nhất là UEFA với tuyên bố các đội tuyển thuộc khu vực này sẽ tẩy chay mọi giải đấu do FIFA tổ chức nếu mô hình sở hữu tư nhân được triển khai.

Tương tự, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng chỉ trích FIFA vì công bố kế hoạch mà không tham vấn các liên đoàn thành viên.

Bất chấp làn sóng phản đối, FIFA vẫn được cho là quyết tâm thúc đẩy dự án nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư và mở rộng hoạt động thương mại trong tương lai.

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Duy Luân

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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