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Thể thao

Đãi ngộ ấn tượng của Salah tại đội mới

  • Thứ sáu, 31/7/2026 19:02 (GMT+7)
  • 5 phút trước

Mohamed Salah tiến gần tới việc gia nhập Al Ittihad sau khi các cuộc đàm phán với Besiktas đổ vỡ.

Salah sắp chia tay bóng đá châu Âu.

Theo Sabah (Thổ Nhĩ Kỳ), Al Ittihad nhanh chóng nối lại quá trình theo đuổi Salah ngay sau khi thương vụ giữa tiền đạo này và Besiktas không thể hoàn tất. Đại diện Saudi Pro League được cho là đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với cựu tiền đạo Liverpool và chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục cuối cùng.

Nguồn tin trên cũng cho biết Al Ittihad sẵn sàng trả cho Salah mức lương lên tới 25 triệu USD mỗi năm, cao hơn đáng kể so với đề nghị mà Besiktas từng đưa ra. Chính mức đãi ngộ hấp dẫn này được xem là yếu tố quan trọng giúp đội bóng Saudi Arabia chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của chân sút 33 tuổi.

Trước đó, Salah từng tiến rất gần đến việc gia nhập Besiktas. Tuy nhiên, quá trình thương lượng cuối cùng đã đổ bể do hai bên không tìm được tiếng nói chung về một số điều khoản trong hợp đồng, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến người đại diện Ramy Abbas.

Sau khi chia tay Liverpool vào cuối mùa giải trước, Salah trở thành mục tiêu săn đón của hàng loạt đội bóng tại Saudi Arabia như Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli, Al Qadsiah và Al Diriyah. Dù vậy, Al Ittihad đang là CLB chiếm lợi thế lớn nhất và được kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất thương vụ.

Nếu cập bến Al Ittihad, Salah sẽ khép lại một chương huy hoàng trong sự nghiệp tại châu Âu, đặc biệt trong màu áo Liverpool. Đây là nơi anh giành nhiều danh hiệu lớn như hai chức vô địch Premier League, Champions League, FIFA Club World Cup và Siêu cúp châu Âu.

Cách Salah tạm biệt CĐV Liverpool Đêm 24/5, Mohamed Salah quỳ xuống cảm ơn người hâm mộ trên khán đài trong trận cuối cùng khoác áo Liverpool.

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Duy Luân

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