Châu Á giáng đòn vào Infantino

Việc AFC gia nhập làn sóng phản đối khiến kế hoạch đưa vốn tư nhân vào World Cup của Gianni Infantino gần như không còn đường sống.

Chủ tịch FIFA, Infantino từng tin rằng có thể thuyết phục phần lớn thế giới bóng đá bằng một lời hứa quen thuộc: nhiều tiền hơn cho các Liên đoàn thành viên. Tuy nhiên, khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đứng cùng UEFA và CONCACAF, phép tính quyền lực của Chủ tịch FIFA gần như sụp đổ.

UEFA có 55 thành viên, CONCACAF sở hữu 41 lá phiếu, còn AFC gồm 47 Liên đoàn. Ba khu vực cộng lại vượt xa ngưỡng cần thiết để ngăn đề xuất thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) được thông qua dưới hình thức hiện tại.

Đây không còn là sự phản đối riêng của bóng đá châu Âu, vốn nhiều lần xung đột với FIFA về lịch thi đấu và cách phân chia quyền lực. Khi cả châu Á lẫn Bắc Mỹ cùng lên tiếng, Infantino khó tiếp tục mô tả cuộc khủng hoảng này như một chiến dịch chống đối do UEFA dẫn dắt.

AFC khẳng định đề xuất FFE không còn khả năng tạo ra sự đồng thuận cần thiết. Tuyên bố ấy gần như đặt dấu chấm hết cho kế hoạch, dù FIFA vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục tham vấn 211 Liên đoàn thành viên.

FIFA đánh giá sai giới hạn của quyền lực

Infantino hiểu rất rõ cấu trúc quyền lực tại FIFA. Mỗi Liên đoàn thành viên có một phiếu bầu, bất kể đó là nền bóng đá lớn như Anh, Đức, Brazil hay một quốc gia nhỏ với nguồn lực hạn chế.

Trong nhiều năm, FIFA củng cố ảnh hưởng bằng các chương trình phát triển và những khoản phân bổ tài chính trực tiếp. Với nhiều Liên đoàn nhỏ, nguồn tiền từ Zurich có thể quyết định khả năng xây sân, duy trì đội tuyển trẻ hoặc tổ chức các giải trong nước.

Đề xuất FFE cũng được xây dựng theo logic đó. FIFA hứa mỗi Liên đoàn sẽ nhận 20 triệu USD từ chương trình Forward trong giai đoạn 2027-2030, bên cạnh khả năng tiếp cận thêm khoản tài trợ một lần có cùng giá trị nếu tham gia chương trình Fast Forward.

Thông điệp rất rõ ràng: đổi lại việc mở cửa cho vốn đầu tư tư nhân, toàn bộ thành viên FIFA sẽ có thêm nguồn lực phát triển bóng đá. Infantino có lẽ tin rằng lời hứa hàng chục triệu USD đủ sức phá vỡ sự đoàn kết của những khu vực phản đối.

FIFA đối mặt cuộc khủng hoảng lớn khi UEFA, CONCACAF và AFC cùng quay lưng với đề xuất FFE. Ảnh: Reuters.

Nhưng FIFA đánh giá sai mức độ nhạy cảm của vấn đề. World Cup không chỉ là nguồn thu lớn nhất của tổ chức này, mà còn là tài sản chung có giá trị lịch sử và biểu tượng đặc biệt đối với bóng đá toàn cầu.

Khi FIFA đề xuất huy động 15 tỷ USD từ giới đầu tư bên ngoài, câu hỏi lập tức xuất hiện: những người bỏ vốn sẽ nhận lại điều gì? Không một quỹ đầu tư nào chi hàng tỷ USD chỉ để hỗ trợ bóng đá cơ sở mà không đòi hỏi lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng và ảnh hưởng đối với hoạt động kinh doanh.

FIFA khẳng định FFE vẫn là công ty con do tổ chức này sở hữu và kiểm soát. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở tỷ lệ cổ phần hay quyền biểu quyết được ghi trong hợp đồng, mà còn ở sức ép thương mại sẽ xuất hiện sau khi nguồn vốn tư nhân được đưa vào hệ thống.

Các nhà đầu tư sẽ muốn doanh thu tăng nhanh hơn, giải đấu lớn hơn và lịch thi đấu dày hơn. Giá vé, bản quyền truyền hình, tài trợ và các nền tảng trả phí đều có thể bị đẩy lên, trong khi World Cup ngày càng bị kéo xa khỏi giá trị thể thao ban đầu.

Đó là lý do các giải vô địch quốc gia và tổ chức điều hành bóng đá chuyên nghiệp cũng phản đối. Họ lo FIFA sẽ tiếp tục mở rộng các giải đấu, chiếm thêm thời lượng trong lịch thi đấu vốn đã quá tải và biến cầu thủ thành nguồn tài nguyên phải khai thác liên tục.

Canh bạc đưa vốn tư nhân vào World Cup đẩy Infantino vào thế cô lập chưa từng có. Ảnh: Reuters.

Infantino đã quen với việc mở rộng. World Cup tăng từ 32 lên 48 đội, Club World Cup cũng được nâng lên 32 CLB, còn ý tưởng tổ chức World Cup hai năm một lần từng được FIFA thúc đẩy mạnh mẽ trước khi phải lùi bước.

FFE vì thế không được nhìn nhận như một đề xuất độc lập. Nó bị xem là bước tiếp theo trong chiến lược biến các giải đấu của FIFA thành những cỗ máy thương mại lớn hơn, thường xuyên hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

Khi những lời hứa không còn đủ sức thuyết phục

Phản ứng của FIFA cho thấy tổ chức này chưa muốn thừa nhận thất bại. Trong thông cáo mới nhất, FIFA nhấn mạnh rằng không một Liên đoàn châu lục nào có quyền đại diện cho cả 211 thành viên, đồng thời khẳng định mỗi quốc gia phải được tự do xem xét và bỏ phiếu.

Về nguyên tắc, lập luận ấy không sai. FIFA là một tổ chức toàn cầu và mọi Liên đoàn thành viên đều có quyền đưa ra quyết định riêng.

Nhưng việc nhấn mạnh vào quyền tự quyết cũng cho thấy FIFA đang cố tách từng thành viên khỏi lập trường chung của các châu lục. Đó là cách duy nhất để Infantino cứu vãn kế hoạch sau khi ba khu vực lớn công khai quay lưng.

FIFA còn cho rằng quá trình tham vấn bị gián đoạn bởi những thông tin không chính xác trên truyền thông. Tổ chức này phủ nhận việc “bán bóng đá” và cam kết không nhượng quyền kiểm soát hay thay đổi cấu trúc quản trị.

AFC gia nhập làn sóng phản đối, khiến kế hoạch của Gianni Infantino gần như không còn cơ hội được thông qua. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng không chỉ bắt nguồn từ cách truyền thông diễn giải đề xuất. Nhiều Liên đoàn tức giận vì một kế hoạch có thể thay đổi mô hình thương mại của World Cup lại được chuẩn bị mà không có quá trình tham vấn rộng rãi ngay từ đầu.

Khi UEFA phải tổ chức họp khẩn và cả khả năng tẩy chay World Cup được đưa ra công khai, FIFA không thể đơn giản đổ lỗi cho thông tin sai lệch. Một đề xuất được giải thích rõ ràng, minh bạch và tạo đủ niềm tin sẽ không đẩy bóng đá thế giới tới nguy cơ chia rẽ như hiện tại.

Tuyên bố của AFC là đòn đánh quyết định vì nó phá vỡ luận điểm rằng đây chỉ là cuộc nổi loạn của châu Âu. AFC đứng về phía UEFA và CONCACAF không phải vì ba khu vực có cùng lợi ích, mà bởi họ cùng nhìn thấy một rủi ro lớn hơn: World Cup có thể bị đặt dưới sức ép của những nhà đầu tư không chịu trách nhiệm trước người hâm mộ.

Điều đáng chú ý là thông cáo mới của FIFA không nhắc trực tiếp đến Infantino. Sự vắng mặt ấy khó che giấu thực tế rằng đây là dự án gắn chặt với tầm nhìn và quyền lực của Chủ tịch FIFA.

Nếu FFE không thể được thành lập, thất bại sẽ thuộc về Infantino. Ông không chỉ mất một kế hoạch tài chính trị giá hàng tỷ USD, mà còn để lộ giới hạn trong khả năng kiểm soát hệ thống mà mình điều hành.

Infantino vẫn có thể tiếp tục tham vấn và tìm cách sửa đổi đề xuất. FIFA cũng có thể thu hẹp quy mô đầu tư, thay đổi cấu trúc FFE hoặc tăng quyền giám sát cho các thành viên.

Nhưng vấn đề lớn nhất không còn nằm ở kỹ thuật của một thương vụ. FIFA đã làm suy yếu niềm tin rằng World Cup được điều hành vì lợi ích chung của bóng đá, thay vì phục vụ một chiến lược tăng trưởng không có điểm dừng.

AFC gia nhập làn sóng phản đối đồng nghĩa Infantino gần như không còn đủ phiếu để thắng. Canh bạc có thể chưa chính thức kết thúc, nhưng kết quả đã hiện rõ: lần này, lời hứa về tiền bạc không đủ để giúp Chủ tịch FIFA vượt qua lằn ranh mà thế giới bóng đá từ chối nhượng bộ.