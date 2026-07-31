Thu nhập rớt thê thảm, Mendy giờ bán cả kỷ vật World Cup

Cựu hậu vệ Man City, Benjamin Mendy, quyết định bán bản sao chiếc cúp vàng World Cup 2018, kỷ vật gắn liền với dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của anh.

Sự nghiệp Mendy xuống dốc

Theo Sportune, cựu tuyển thủ Pháp đưa bản sao chiếc cúp vô địch World Cup ra đấu giá và thu về khoảng 54.000 euro. Phiên đấu giá khép lại vào ngày 25/7, chỉ ít ngày sau khi World Cup 2026 kết thúc với chức vô địch thuộc về tuyển Tây Ban Nha.

Bản sao chiếc cúp được Mendy nhận sau khi cùng tuyển Pháp đăng quang tại Nga năm 2018. Đây là phiên bản chính thức do Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) trao tặng, đi kèm giấy chứng nhận xác thực. Theo mô tả của đơn vị tổ chức đấu giá, phần đế chiếc cúp xuất hiện một số vết nứt nhỏ, được cho là hình thành trong quá trình lưu giữ suốt nhiều năm.

Mendy đấu giá bản sao cúp vàng World Cup 2018.

Không chỉ có bản sao chiếc cúp vô địch World Cup, Mendy còn mang nhiều kỷ vật khác trong sự nghiệp ra đấu giá. Trong số đó có những món đồ liên quan đến hai huyền thoại Lionel Messi và Pele, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà sưu tầm.

Mendy là thành viên của đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 dưới thời HLV Didier Deschamps, nhưng không giữ vai trò quá nổi bật. Trong sự nghiệp, anh chỉ có 10 lần khoác áo tuyển Pháp trong giai đoạn từ tháng 3/2017 đến tháng 11/2019.

Dù được tuyên trắng án đối với 8 cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục vào tháng 7/2023, sự nghiệp của Mendy xuống dốc nhanh chóng. Ở mùa giải 2025/26, hậu vệ này khoác áo Pogon Szczecin (Ba Lan) với mức lương chỉ hơn 11.600 euro mỗi tuần, thấp hơn rất nhiều so với khoản thu nhập gần 590.000 euro mỗi tuần khi còn khoác áo Man City.

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