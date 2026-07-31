Đình Bắc trên con đường tái hiện kỳ tích của Quang Hải

Cũng trong một năm chẵn, cũng khởi đầu bằng đỉnh cao ở U23 châu Á và có thể khép lại với chức vô địch Đông Nam Á, Đình Bắc đang đi lại gần như y hệt con đường của Quang Hải.

Đình Bắc có thể tiếp tục thăng hoa? Ảnh: Hoàng Nguyên.

8 mùa xuân trước, Quang Hải khởi đầu năm bằng việc U23 Việt Nam tới chung kết U23 châu Á, kết thúc năm bằng chức vô địch AFF Cup. Năm đó, anh giành Quả bóng vàng Việt Nam theo cách thuyết phục nhất lịch sử

8 năm sau, Đình Bắc hoàn toàn có thể tái hiện kỳ tích tương tự.

Đường băng song sinh?

Đình Bắc từng chào sân Asian Cup bằng cú đánh đầu ảo diệu trước Nhật Bản, và giờ anh ra mắt ASEAN Cup bằng cú hat-trick kèm một kiến tạo. Ở AFF Cup 2018, Quang Hải cũng lần đầu dự giải vô địch Đông Nam Á, cũng lập tức ghi bàn bằng quả phạt tung lưới Lào.

Bước đà chung của họ là U23 Châu Á. 8 năm trước, sau khi sắm vai người hùng lứa trẻ, Hải trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất cho chức vô địch khu vực thứ hai của chúng ta. Anh đá chính tất cả các trận, ghi 3, kiến tạo 2 bàn. Trừ một bàn và một kiến tạo trước Campuchia thì đều là ở thời khắc then chốt, với tầm ảnh hưởng bao trùm. Đáng nhớ nhất là pha ăn mừng ngạo nghễ trước Philippines ở bán kết và kiến tạo cho Nguyễn Anh Đức chốt hạ chung kết.

Hải là cầu thủ hay nhất giải, và ít lâu sau, nâng cao Quả bóng vàng quốc nội. Anh thậm chí tiếp đà thăng hoa, trở thành cầu thủ hay nhất Đông Nam Á một năm sau đó.

Quang Hải trên bục nhận giải Cầu thủ nam hay nhất tại AFF Awards 2019. Giải này trao hai năm một lần cho cầu thủ nam hay nhất Đông Nam Á. Quang Hải năm đó được vinh danh nhờ phong độ đỉnh cao trong giai đoạn 2018-2019. Ảnh: Minh Chiến.

Đình Bắc đang đứng trước bước ngoặt tương tự, ở độ tuổi và quyết tâm y hệt. Thêm một lá cờ khát vọng tung bay.

Và anh nhấn ga còn mạnh hơn Quang Hải, dù trước giải và ngay lúc này, vẫn chưa chắc suất đá chính. Sự xuất hiện của bộ ba nhập tịch là khác biệt lớn nhất so với bối cảnh 2018, nhưng kể cả thế, chính Bắc chứ không phải Son - Hên - Lộc, mới là MVP trận ra quân của Việt Nam.

SofaScore ưu ái trao anh điểm 10, với 3 bàn thắng, 4 cú sút trúng đích sau 7 lần ra chân. Bắc hiện thực hóa gấp đôi chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,56. Ngoài ra, anh còn có 2 đường chuyền mở ra cơ hội và một kiến tạo, cho chính Quang Hải.

Đối thủ chính vòng bảng của chúng ta là Indonesia, và hãy xem báo chí xứ vạn đảo nói gì về Bắc: “Một màn thể hiện khác thường. Cầu thủ này ghi 3 bàn để lập tức dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Đáng chú ý hơn, lượng bàn này bằng đúng số pha lập công của anh trong 14 lần khoác áo tuyển Việt Nam trước đó”, tờ CNN Indonesia viết.

Đình Bắc lập hattrick ngay lần đầu dự ASEAN Cup. Ảnh: Hoàng Nguyên.

Vươn vai, như một thói quen

Vượt trên cả những bàn thắng, kiến tạo hay chỉ số, điều ấn tượng nhất ở Đình Bắc là thái độ thi đấu. Bạn có nhớ cái vung tay kêu gọi sau quả phạt đền rút ngắn tỷ số trước Thái Lan, mở ra màn ngược dòng quật khởi ở chung kết SEA Games không? Bắc vẫn máu lửa như vậy và ngày càng nhiệt huyết hơn.

Không chỉ hiệu quả trong tấn công mà còn sẵn sàng lăn xả phòng ngự. Bắc đã suýt nhận thẻ vàng trong tình huống lùi về tranh bóng, khiến trọng tài phải nhắc nhở. Mà nói công bằng, đó là vẻ đẹp chung của đội tuyển Việt Nam hiện tại, lên công về thủ cùng nhau. Chính Nguyễn Xuân Son cũng có tình huống lấy cả thân mình cản cú sút.

Phải máu vậy mới có cửa dệt nên con đường như Hải. Mắt Hải từng rực lửa trước Indonesia, Philippines hay Malaysia và giờ Bắc cũng cần như vậy.

Trước hết sẽ là Singapore, đối thủ chẳng hề dễ chơi, đã thắng hai trận với nhiều bàn đẹp, những màn thể hiện đáng dè chừng của cả cầu thủ nội (Ilhan Fandi, Shawal Anuar) lẫn nhập tịch (Ui-Young Song, Kyoga Nakamura). Trong lịch sử, vẫn chính người Singapore sở hữu số cúp nhiều thứ nhì Đông Nam Á (4) sau Thái Lan (7), chứ chưa phải chúng ta (3).

Và thật may, đối đầu các ông lớn lại là thử thách Bắc yêu thích nhất.

Chúng ta vẫn nhớ như in pha bứt tốc, sút góc hẹp gây chấn động trước U23 Saudi Arabia hồi đầu năm. Trên đất Ả Rập, Bắc còn mở tỷ số trước U23 Jordan được đánh giá rất mạnh trước giải. Bắc ghi 1, kiến tạo 1 bàn trước U23 UAE, bao gồm cú đánh đầu ngược tái hiện khoảnh khắc của Thạch Bảo Khanh trước Singapore năm 2004, khiến BLV Quang Tùng thốt lên trên sóng: “Quá ghê gớm!”. Anh cũng ghi 1, kiến tạo 1 bàn trước U23 Hàn Quốc, bao gồm siêu phẩm sút phạt gợi nhớ Quang Hải.

Phảng phất nhiều người là thế (HLV Henrique Calisto thì bảo Bắc giống Lê Công Vinh, và hiện anh cũng kế tục áo số 9), nhưng chúng ta đều mong Bắc là chính mình. Đó là những pha kéo bóng tịnh tiến, táo bạo khi cầm bóng, đột phát và rất “tin chân”, “tin đầu” mỗi khi dứt điểm. Sự tự tin đó cũng được rèn giũa qua nghìn giờ tập luyện, qua sóng gió, thậm chí scandal chứ cũng chẳng đơn thuần là bẩm sinh.

Tố chất của một thủ lĩnh là điều Đình Bắc đã thể hiện mạnh mẽ ở đội U23.

Cả bầu trời để chinh phục

Dường như đối thủ càng máu mặt, Bắc càng máu chiến. Ở V.League 2025/26, Bắc là cầu thủ thuần Việt ghi nhiều bàn nhất, về hạng 3 đường đua Vua phá lưới với 10 bàn, ngang ngôi sao Leo Artur và thậm chí hơn Nguyễn Tài Lộc 1 bàn. Trong 10 bàn ấy, gần một nửa là vào lưới các đội top 7 (Nam Định, Hải Phòng và Công An TP.HCM).

Và hẳn các bạn ngờ ngợ rồi: tỏa sáng trước các ông lớn, ở những trận lớn vốn là thương hiệu của Quang Hải đấy thôi! Cứ tiếp đà đã có, dấn từng bước, hạ từng mục tiêu; cố gắng bùng nổ ở điểm then chốt như từng làm được, Bắc sẽ từ từ tiến gần thành công của Hải. Dẫu biết rằng, hoàn cảnh “dư dả” của tuyển Việt Nam hiện tại sẽ khiến thử thách của Bắc khó khăn hơn.

Nhưng cũng như ngày nhỏ chơi game: màn càng khó, thưởng càng nhiều. Hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn, Bắc hoàn toàn có thể đặt mục tiêu trở thành cầu thủ thuần Việt đầu tiên độc chiếm giải Vua phá lưới ASEAN Cup. Năm 2024, chân sút nhập tịch Xuân Son về nhất với 7 bàn. Năm 2022, Nguyễn Tiến Linh chia sẻ danh hiệu với Teerasil Dangda.

Nhiều người vẫn tiếc nuối khi Đình Bắc phải nhường penalty cho Alan ở vòng 23 V.League, lỡ kỷ lục cầu thủ đầu tiên ghi bàn 7 trận liên tiếp ở đấu trường này. Nhưng biết đâu, anh sẽ được đền bù bằng một kỷ lục khác? Hay tham vọng hơn, một chùm thành tích khác?

Trước mắt Đình Bắc là cả bầu trời, không phải để ngước nhìn, mà để chinh phục.

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