Đình Bắc sau hat-trick là về lại ghế dự bị?

Phong độ đỉnh cao trước Timor-Leste chưa thể đảm bảo cho Đình Bắc một suất đá chính nếu tuyển Việt Nam vẫn kiên định với hàng công gồm đủ 3 cầu thủ nhập tịch.

Đình Bắc (trái) và Hoàng Hên tỏa sáng trong chiến thắng 7-0 của tuyển Việt Nam trước tuyển Timor-Leste. Ảnh: Hoàng Nguyên.

Thắng tuyển Timor-Leste 7-0 là tỷ số khiến mọi người hâm mộ Việt Nam hài lòng ở trận đầu tiên của các "Chiến binh sao vàng" tại ASEAN Cup 2026. Tuyển Việt Nam ghi nhiều bàn thắng và giữ sạch lưới. Về sức mạnh, HLV trưởng tuyển Timor-Leste, Ze Pedro, nhiều lần thừa nhận đội bóng của ông thua xa đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi mà ông Kim cần tìm ra câu trả lời: Nguyễn Tài Lộc sẽ chơi ở đâu khi trở lại?

Bộ khung hàng công và tuyến giữa tuyển Việt Nam hiện tại

Mọi tiền vệ và tiền đạo của tuyển Việt Nam đều đã ghi dấu ấn trong thắng lợi 7-0 trước tuyển Timor-Leste tối 24/7 trên sân Chonburi, Thái Lan. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Nguyễn Hoàng Đức có 1 kiến tạo, đội trưởng Nguyễn Quang Hải ghi 1 bàn cũng như 1 đường chuyền thành bàn.

Trên hàng công, Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp, Nguyễn Xuân Son có 1 pha lập công và Nguyễn Đình Bắc giành giải thưởng cầu thủ hay nhất trận với cú hat-trick cũng như 1 pha "dọn cỗ".

Xuân Son tiếp tục ghi bàn tại ASEAN Cup 2026, sau khi để lại dấu ấn đậm nét tại ASEAN Cup 2024. Ảnh: Hoàng Nguyên.

Dù biết tuyển Timor-Leste là đối thủ không cân xứng, nhưng các cầu thủ trên đều chơi tốt và không bộc lộ bất kỳ vấn đề nào. Và khi chưa có vấn đề, sự thay đổi là điều chưa thực sự cần thiết.

Trong số 5 ngôi sao trên, Đình Bắc là nhân tố duy nhất chưa chắc suất đá chính ở tuyển Việt Nam. Ở trận giao hữu cuối cùng trước khi vào giải (thắng tuyển Myanmar 4-0 trên sân Thái Nguyên tối 18/7), bộ ba tấn công đá chính của tuyển Việt Nam là Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc và Đình Bắc dự bị. Nhưng vị thế của ngôi sao sinh năm 2004 có thể thay đổi sau màn trình diễn điểm 10 của cầu thủ quê Nghệ An. Nên nhớ, đây mới là ASEAN Cup đầu tiên trong sự nghiệp của Đình Bắc.

Ở tuyến giữa, Quang Hải và Hoàng Đức là bộ đôi tiền vệ thường thấy của tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2024 cũng như từ sau giải đấu này đến nay.

Ở các vị trí tiền đạo, Xuân Son đóng vai kép chính ngay sau khi đủ điều kiện thi đấu cho các "Chiến binh sao vàng" từ tháng 12/2024. Hoàng Hên là mới có lần thứ hai lên tuyển, nhưng có phong độ ấn tượng ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Trong màu áo tuyển Việt Nam, ngôi sao 32 tuổi ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo ở 3 trận gần nhất. Ở V.League 2025/26, Hoàng Hên là cầu thủ có số lần góp dấu giày vào bàn thắng nhiều nhất, với 11 lần lập công và 8 đường chuyền thành bàn.

Tài Lộc là ngôi sao nhập tịch đáng chú ý của tuyển Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Tài Lộc trở lại, Đình Bắc lên ghế dự bị?

Tài Lộc, người có thể đá tiền vệ công cũng như các vị trí tiền đạo, thiệt thòi khi bị viêm cơ, bỏ lỡ trận gặp tuyển Timor-Leste và chỉ có thể trở lại ở trận tiếp theo gặp tuyển Singapore trên sân Mỹ Đình tối 31/7. Tuy nhiên, HLV Kim sẽ phải đau đầu nếu muốn đưa ngôi sao sinh năm 1994 vào đội hình chính.

Với những gì Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc, Hoàng Đức, Quang Hải trình diễn thời gian qua nói chung và ở trận thắng tuyển Timor-Leste 7-0 nói riêng; quá khó để nhà cầm quân người Hàn Quốc để bất kỳ gương mặt nào ngồi dự bị. Các vị trí tiền đạo và tiền vệ của tuyển Việt Nam đang quá chật chội.

Nếu chơi ở tuyến giữa, Tài Lộc là mẫu tiền vệ thiên về tấn công, sáng tạo giống Quang Hải, Hoàng Đức, thay vì một tiền vệ phòng ngự kiểu "máy quét", kiểu tiền vệ có sở trường thu hồi bóng, đánh chặn, tranh chấp mạnh mẽ và chơi an toàn. Nếu đá tiền đạo cánh, Đình Bắc và Hoàng Hên đều đang thể hiện tốt. Nếu là vị trí trung phong, Xuân Son từ lâu đã có chỗ đứng vững chắc trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim.

Thời gian qua, Hoàng Đức thường xuyên đá cặp cùng Quang Hải ở tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Nguyên.

Nhưng nhà cầm quân 49 tuổi có lẽ cũng chẳng muốn để Tài Lộc ngồi dự bị. Cầu thủ gốc Brazil là ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua và được nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho tuyển Việt Nam. Với vị thế và đẳng cấp của Tài Lộc, để anh ngồi dự bị, dù bất đắc dĩ hay không, cũng có phần lãng phí.

Cách duy nhất để ngôi sao của CLB Ninh Bình đá chính cùng Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải và Hoàng Đức là kéo số 9 xuống đá wing-back (vị trí lai giữa hậu vệ và tiền vệ biên, trong sơ đồ 3 trung vệ. Nếu chơi ở vị trí này, Bắc sẽ phải phòng thủ nhiều hơn. Phòng ngự chưa từng là sở trường của Đình Bắc. Nhưng HLV Kim cho biết đã sử dụng cầu thủ 22 tuổi ở vai trò wing-back trong trận giao hữu với tuyển Myanmar và suốt 4 tuần tập huấn tại Hàn Quốc.

Nếu vị thuyền trưởng sinh năm 1976 đưa ra lựa chọn này, đây sẽ là sự kết hợp đầy thú vị và rất đáng chờ đợi của tuyển Việt Nam. Không ngoại trừ khả năng, HLV Kim sẽ sắp xếp nhân sự như vậy khi trong tay ông hiện có quá nhiều tiền đạo, tiền vệ chất lượng và tất cả đều đang có phong độ cao.

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