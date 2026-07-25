ĐT Việt Nam thắng Timor Leste 7-0 rất giống Đức hạ Curacao 7 bàn

Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste giúp tuyển Việt Nam có màn khởi đầu hoàn hảo trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Tuy nhiên, thắng to vẫn gây lo nhiều.

Đình Bắc và Hoàng Hên đóng góp 5 bàn cho ĐT Việt Nam.

Lịch sử bóng đá từng chứng minh một chiến thắng đậm trước đối thủ yếu chưa bao giờ là bảo chứng cho thành công. Câu chuyện mới đây của tuyển Đức tại World Cup, sau khi thắng Curacao 7-1 rồi dần bộc lộ những điểm yếu để bị loại sớm, là lời cảnh báo đáng để thầy trò HLV Kim Sang-sik suy ngẫm.

Chiến thắng 7 bàn giúp Việt Nam khẳng định sức mạnh nhưng cũng gợi nhớ đến tuyển Đức

Ngay trước khi ASEAN Cup khởi tranh, tuyển Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Sự xuất hiện của ba cầu thủ gốc Brazil cùng dàn tuyển thủ giàu kinh nghiệm, tài năng như Quang Hải, Hoàng Đức hay Đình Bắc giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ tiếp tục thống trị bóng đá Đông Nam Á.

Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste trong ngày ra quân hôm 24/7 càng củng cố nhận định đó. Dù Timor Leste tăng cường nhiều cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài, đội bóng này vẫn không thể chống đỡ sức ép của nhà đương kim vô địch.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, màn trình diễn của tuyển Việt Nam có nhiều nét tương đồng với tuyển Đức trong trận mở màn World Cup khi đội bóng châu Âu đánh bại Curacao tới 7-1.

Thời điểm đó, Đức cũng được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Trong khi nhiều "ông lớn" như Tây Ban Nha gặp khó trước Cape Verde, tuyển Đức lại tạo nên màn thị uy sức mạnh bằng chiến thắng hủy diệt. Không chỉ giống nhau về tỷ số cách biệt, các chỉ số chuyên môn của hai trận đấu cũng có nhiều điểm tương đồng.

Tuyển Việt Nam kiểm soát bóng khoảng 60%, trong khi Đức cầm bóng 65%. Việt Nam tung ra 23 cú dứt điểm, trong đó có 10 lần đưa bóng đi trúng đích, còn Đức có 26 pha dứt điểm với 12 lần buộc thủ môn Curacao phải làm việc.

Về khả năng kiểm soát trận đấu, Việt Nam thực hiện 601 đường chuyền, không chênh lệch quá nhiều so với 635 đường chuyền của Đức. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cũng khá tương đồng khi Việt Nam đạt 4,5 còn Đức ở mức 4.

Những con số này cho thấy cả hai đội đều áp đảo đối thủ và tận dụng rất tốt cơ hội để tạo nên chiến thắng đậm. Tuy nhiên, đằng sau màn trình diễn ấn tượng ấy lại tồn tại những tín hiệu cảnh báo không nên bỏ qua.

Đức từng ồn ào với chiến thắng 7-1 trong trận ra quân gặp Curacao. Ảnh:Reuters

Khoảng trống nơi hàng thủ là lời cảnh báo trước các đối thủ mạnh hơn

Điểm đáng chú ý là dù hoàn toàn áp đảo, cả tuyển Việt Nam lẫn tuyển Đức đều không thể kiểm soát tuyệt đối thế trận. Ở trận đấu của Đức, Curacao vẫn thực hiện tới 341 đường chuyền và có 8 pha dứt điểm, thậm chí ghi được một bàn thắng.

Tuyển Việt Nam cũng gặp tình huống tương tự. Timor Leste vẫn có tới 407 đường chuyền trong cả trận và tung ra 7 cú sút về phía khung thành Patrik Lê Giang. Đáng chú ý nhất là pha phản công ở phút 59 khi bóng dội cột dọc trong tình huống đối mặt thủ môn. Nếu các chân sút Timor Leste chính xác hơn, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đã phải nhận bàn thua.

Những tình huống này cho thấy hệ thống phòng ngự ba trung vệ của HLV Kim Sang-sik vẫn tồn tại khoảng trống, đặc biệt khi đội hình dâng cao để duy trì sức ép. Các trung vệ nhiều lần bị đặt vào tình huống phải xoay trở trong những pha phản công tốc độ, trong khi khả năng bọc lót giữa các vị trí chưa thực sự đồng bộ.

Đây là điều không quá nguy hiểm trước Timor Leste, đội bóng có chất lượng dứt điểm hạn chế. Nhưng khi gặp các đối thủ mạnh hơn như Indonesia, Thái Lan hay những đội có hàng công sắc bén, những sai lầm tương tự hoàn toàn có thể phải trả giá.

Lịch sử từng chứng minh bài học này qua chính tuyển Đức. Sau chiến thắng tưng bừng trước Curacao, đội bóng châu Âu liên tục để thủng lưới ở các trận tiếp theo trước những đối thủ có chất lượng cao hơn như Bờ Biển Ngà và Ecuador. Đỉnh điểm là thất bại trước Paraguay khiến họ phải sớm dừng bước, bất chấp màn khởi đầu đầy thuyết phục.

Với tuyển Việt Nam, chiến thắng 7-0 rõ ràng mang đến lợi thế lớn về hiệu số và sự tự tin cho chặng đường phía trước. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào số bàn thắng mà bỏ qua những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự, đội bóng hoàn toàn có thể rơi vào tâm lý chủ quan.

HLV Kim Sang-sik có lẽ sẽ hài lòng với màn trình diễn của hàng công khi Đình Bắc lập hat-trick, Quang Hải và Hoàng Đức điều tiết trận đấu hiệu quả, còn Xuân Son cùng Hoàng Hên đều ghi dấu ấn. Song, điều quan trọng hơn là ông cần nhanh chóng vá lỗi hệ thống phòng ngự để tránh lặp lại "vết xe đổ" mà tuyển Đức từng trải qua tại World Cup 2026.

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