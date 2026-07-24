HLV Timor-Leste: Cảm ơn tuyển Việt Nam vì đã tôn trọng chúng tôi

HLV trưởng tuyển Timor-Leste, Ze Pedro, cho biết đã lường trước được việc thua đậm tuyển Việt Nam.

HLV Ze Pedro thừa nhận sức mạnh của tuyển Việt Nam.

"Tôi đã lường trước diễn biến thế này. Tuyển Timor-Leste phải đối đầu với đối thủ quá mạnh. Tuyển Việt Nam có màn trình diễn tốt với quá nhiều cầu thủ chất lượng. Chúng tôi đã mắc một số sai lầm. Tôi biết tuyển Việt Nam rất tôn trọng chúng tôi. Họ sử dụng đội hình gần như mạnh nhất cho trận đấu này. Nhưng thật khó khi phải thi đấu với một đội bóng lớn như tuyển Việt Nam", HLV Ze Pedro mở đầu buổi họp báo sau trận thua tuyển Việt Nam 0-7 tại lượt đầu bảng A ASEAN Cup 2026 tối 24/7.

Timor-Leste là đội tuyển có độ tuổi trung bình (23) trẻ nhất giải đấu năm nay. "Các cầu thủ của tôi còn rất trẻ, họ cần thời gian để phát triển và trưởng thành. Việc đối đầu các đối thủ như tuyển Việt Nam giúp các cầu thủ Timor-Leste có thể học hỏi. Đây là trận đấu rất khó khăn. Có lẽ, chúng tôi phải quên trận đấu này đi để tập trung cho trận tiếp theo gặp tuyển Singapore. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là giúp các cầu thủ hồi phục trong thời gian ngắn", HLV người Bồ Đào Nha tiếp tục.

Sau thất bại trước tuyển Việt Nam, tuyển Timor-Leste vẫn chưa có điểm số đầu tiên trong các lần dự ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup). Thất bại này cũng khiến tuyển Timor-Leste rơi xuống vị trí cuối bảng A với 0 điểm và hiệu số bàn thắng/thua -7.

Sau trận ra quân, thầy trò HLV Ze Pedro sẽ di chuyển tới Singapore để chạm trán đại diện tới từ đảo quốc sư tử lúc 18h ngày 27/7 trên sân Jalan Besar.

Đối thủ sau đó của tuyển Timor-Leste là tuyển Indonesia. Trận đấu diễn ra lúc 17h ngày 31/7 trên sân Chonburi.

Ở lượt trận cuối, đoàn quân của ông Ze Pedro đụng độ Campuchia lúc 17h30 ngày 3/8 tại sân Morodok Techo, Phnom Penh.

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