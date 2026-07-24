CĐV Việt Nam phấn khích sau trận thắng 7-0 Timor-Leste

Tuyển Việt Nam nhận nhiều lời khen sau chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste, nhưng CĐV cũng nhắc đội bóng cần tiếp tục nỗ lực để bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup.

Cơn mưa bàn thắng ngày ra quân là đủ để người hâm mộ hài lòng về đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Nguyễn.

Tuyển Việt Nam khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 bằng màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Timor-Leste 7-0 ở bảng A tối 24/7. Kết quả này tạo nên sự phấn khích lớn trong cộng đồng người hâm mộ.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV dành lời khen cho màn trình diễn áp đảo của đội tuyển Việt Nam. Một tài khoản hài hước bình luận: “Người lên hình nhiều nhất là thủ môn Timor-Leste”. Bình luận này cho thấy sự vượt trội của tuyển Việt Nam khi liên tục gây sức ép và khiến thủ thành đối phương phải làm việc vất vả.

Dù vui mừng với chiến thắng, nhiều ý kiến vẫn giữ sự thận trọng. Một bình luận nhận xét: “Đá như thế này với đối thủ yếu cũng chưa nói lên điều gì”. Người hâm mộ cho rằng Timor-Leste không phải đối thủ có khả năng kiểm chứng đầy đủ sức mạnh của tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, mục tiêu bảo vệ chức vô địch cũng được nhắc tới. “Chúng ta còn rất nhiều điều phải làm để bảo vệ chức vô địch”, một CĐV chia sẻ.

Chiến thắng 7-0 giúp tuyển Việt Nam có màn ra mắt thuận lợi tại ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A của ASEAN Cup 2026 với 3 điểm kèm hiệu số +7, xếp ngay sau là Singapore, đội vượt qua Cambodia 2-1 ở trận đấu sớm vào lúc 19h cùng ngày.

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