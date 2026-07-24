Tuyển Việt Nam làm nên lịch sử ngay trận mở màn ASEAN Cup

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Tuyển Việt Nam thắng dễ Timor-Leste.
Với thắng lợi áp đảo ở lượt trận mở màn bảng A diễn ra vào tối 24/7, đoàn quân áo đỏ chính thức ghi danh vào lịch sử khi hoàn tất mục tiêu đánh bại cái tên cuối cùng ở Đông Nam Á. Trước trận, trong lịch sử giải đấu (tiền thân là AFF Cup), Timor-Leste là đối thủ duy nhất trong khu vực mà đội tuyển Việt Nam chưa từng chạm trán ở cấp đội tuyển quốc gia.
Trở lại với diễn biến trận đấu, các ngôi sao tấn công Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Quang Hải là những người ghi bàn thắng cho tuyển Việt Nam. Tiền đạo thuộc biên chế Công an Hà Nội gây ấn tượng nhất khi đóng góp một cú hat-trick.
Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ hai bảng A, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón Singapore vào ngày 31/7 tới. Đây là thử thách lớn hơn dành cho nhà đương kim vô địch.
Tinh thần bóng đá Việt Nam
Từ “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018 đến chiếc cúp AFF 2018, bóng đá Việt Nam không chỉ ghi dấu trên bảng tỷ số mà còn khắc sâu trong tâm trí người hâm mộ. Các cuốn sách như Bão lửa U23, U23 - Những chuyện chưa kể, Những chiến binh sao vàng ghi lại hành trình kiên cường của các cầu thủ áo đỏ, truyền cảm hứng về lòng quả cảm, tinh thần tập thể và khát vọng vươn xa. Đây là những tư liệu cảm xúc và sống động cho người yêu thể thao Việt.