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Thể thao

Tuyển Việt Nam làm nên lịch sử ngay trận mở màn ASEAN Cup

  • Thứ sáu, 24/7/2026 22:31 (GMT+7)
  • 6 phút trước

Đánh bại Timor-Leste với tỷ số 7-0, đội tuyển Việt Nam chính thức thiết lập thành tích hạ gục toàn bộ 10 đối thủ Đông Nam Á trong lịch sử tham dự giải vô địch Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam thắng dễ Timor-Leste.

Với thắng lợi áp đảo ở lượt trận mở màn bảng A diễn ra vào tối 24/7, đoàn quân áo đỏ chính thức ghi danh vào lịch sử khi hoàn tất mục tiêu đánh bại cái tên cuối cùng ở Đông Nam Á. Trước trận, trong lịch sử giải đấu (tiền thân là AFF Cup), Timor-Leste là đối thủ duy nhất trong khu vực mà đội tuyển Việt Nam chưa từng chạm trán ở cấp đội tuyển quốc gia.

Tỉ số 7-0 cùng thế trận lấn lướt khẳng định sức mạnh và đẳng cấp của nhà đương kim vô địch ngay từ giai đoạn khởi động. Với 7 bàn thắng ghi được và giữ sạch lưới, tuyển Việt Nam ngoài việc thiết lập lợi thế lớn về mặt tâm lý và chỉ số phụ, còn tạo đà tâm lý thuận lợi cho hành trình bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026.

Trở lại với diễn biến trận đấu, các ngôi sao tấn công Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Quang Hải là những người ghi bàn thắng cho tuyển Việt Nam. Tiền đạo thuộc biên chế Công an Hà Nội gây ấn tượng nhất khi đóng góp một cú hat-trick.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ hai bảng A, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón Singapore vào ngày 31/7 tới. Đây là thử thách lớn hơn dành cho nhà đương kim vô địch.

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Huy Trưởng

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