Bờ kè Xóm Chụt hút khách nhờ góc ngắm biển và du thuyền
Bờ kè Xóm Chụt (TP Nha Trang, Khánh Hòa) trở thành điểm check-in được nhiều du khách tìm đến nhờ khung cảnh trong xanh, những con tàu neo đậu sát bờ và góc ngắm hoàng hôn ấn tượng.
Nam streamer Mỹ IShowSpeed gây chú ý khi cầm chiếc nón lá vẽ hình Ronaldo do một cổ động viên Việt Nam tặng ngay trên khán đài sân vận động Houston (Mỹ) rạng sáng 24/6.
Bờ kè Xóm Chụt (TP Nha Trang, Khánh Hòa) trở thành điểm check-in được nhiều du khách tìm đến nhờ khung cảnh trong xanh, những con tàu neo đậu sát bờ và góc ngắm hoàng hôn ấn tượng.
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