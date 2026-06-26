Cổ động viên Việt Nam lạc giọng hò hét khi Ronaldo mở tỷ số, phá vỡ kỷ lục World Cup
Bàn thắng mở tỷ số giúp Bồ Đào Nha dẫn 1-0 đưa Ronaldo vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 kỳ World Cup.
Các cầu thủ Na Uy cùng hàng nghìn CĐV tạo nên màn ăn mừng "chèo thuyền Viking" đầy cảm xúc sau chiến thắng 3-2 trước Senegal thuộc bảng I World Cup 2026, sáng 23/6.
Bàn thắng mở tỷ số giúp Bồ Đào Nha dẫn 1-0 đưa Ronaldo vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 kỳ World Cup.
Một du khách Việt làm rơi chiếc iPhone 17 Pro xuống sông Aare ở thành phố Bern, Thụy Sĩ. Vài giờ sau, cô bất ngờ nhận được tin nhắn từ một thợ lặn địa phương cho biết chiếc điện thoại đã được tìm thấy trước cả khi anh nhận được email cầu cứu.
Streamer IShowSpeed gây chú ý mạng xã hội Việt Nam khi xuất hiện với chiếc nón lá vẽ hình Cristiano Ronaldo trong trận ra quân của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 rạng sáng 18/6.
Trong khi các cầu thủ tuyển Mexico ghi bàn mang về chiến thắng ở trận mở màn World Cup 2026, vịt Merlin 2 tuổi mặc áo đội tuyển quốc gia trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.
Trong buổi tối diễn ra lễ hội bắn pháo hoa giữa tháng 6, anh Nguyễn Thanh Quang vẫn đi bán kem dù trời mưa.
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Khoảnh khắc người đàn ông khoác khăn tắm, chân trần bước giữa sàn diễn thời trang tại Sydney đã nhanh chóng lan truyền toàn cầu, tạo nên một trong những tình huống hài hước nhất tại Tuần lễ Thời trang Australia.