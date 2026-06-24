2 giờ trước
09:04 24/6/2026
Du lịch
Một du khách Việt làm rơi chiếc iPhone 17 Pro xuống sông Aare ở thành phố Bern, Thụy Sĩ. Vài giờ sau, cô bất ngờ nhận được tin nhắn từ một thợ lặn địa phương cho biết chiếc điện thoại đã được tìm thấy trước cả khi anh nhận được email cầu cứu.
05:55 19/6/2026
05:55 19/6/2026
Du lịch
6.4K
Streamer IShowSpeed gây chú ý mạng xã hội Việt Nam khi xuất hiện với chiếc nón lá vẽ hình Cristiano Ronaldo trong trận ra quân của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 rạng sáng 18/6.
13:40 16/6/2026
13:40 16/6/2026
Du lịch
Trong khi các cầu thủ tuyển Mexico ghi bàn mang về chiến thắng ở trận mở màn World Cup 2026, vịt Merlin 2 tuổi mặc áo đội tuyển quốc gia trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.
07:26 16/6/2026
07:26 16/6/2026
Du lịch
5.2K
Trong buổi tối diễn ra lễ hội bắn pháo hoa giữa tháng 6, anh Nguyễn Thanh Quang vẫn đi bán kem dù trời mưa.
18:21 14/6/2026
18:21 14/6/2026
Du lịch
1.9K
Tại buổi lễ khai mạc tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế có màn phát biểu song ngữ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
07:29 7/6/2026
07:29 7/6/2026
Du lịch
2.7K
Hình ảnh ghi lại cảnh một nữ du khách mặc váy ngắn, ngồi lên người con hươu, gây phẫn nộ dư luận.
17:46 31/5/2026
17:46 31/5/2026
Du lịch
1.2K
Nhiều du khách nước ngoài tìm mua áo khoác của các hãng gọi xe công nghệ khi đến Việt Nam, tạo thành xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội
15:57 29/5/2026
15:57 29/5/2026
Du lịch
2.0K
Đàn khỉ ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) phối hợp vượt qua dòng sông chảy xiết bằng sợi dây treo lơ lửng trên cao. Một con giữ cố định sợi dây để các con khác lần lượt băng qua.
18:29 23/5/2026
18:29 23/5/2026
Du lịch
2.2K
Khoảnh khắc người đàn ông khoác khăn tắm, chân trần bước giữa sàn diễn thời trang tại Sydney đã nhanh chóng lan truyền toàn cầu, tạo nên một trong những tình huống hài hước nhất tại Tuần lễ Thời trang Australia.
14:11 22/5/2026
14:11 22/5/2026
Du lịch
1.5K
Tỷ phú Elon Musk khiến toàn cầu chú ý đến cơ sở hạ tầng của Trung Quốc khi chia sẻ video về ga Đông Trùng Khánh xây tại vùng núi.