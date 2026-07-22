Nam du khách Nga xúc động khi tài xế đưa xe máy vào bóng mát tránh nắng
Vị khách này cho rằng người Việt Nam sẵn sàng quan tâm đến những người xa lạ mà không cần lý do đặc biệt.
Mẹ rùa 3 chân mất gần 5 tiếng vật lộn, 3 lần đào tổ đẻ thành công 98 trứng tại Vườn Quốc gia Côn Đảo.
Vị khách này cho rằng người Việt Nam sẵn sàng quan tâm đến những người xa lạ mà không cần lý do đặc biệt.
Đi lạc theo Google Maps vào một ngõ cụt ở Gia Lai, nhóm khách Tây bất ngờ được gia chủ mời vào chung vui trong đám cưới.
Bỏ lại công việc biên chế sau gần 20 năm, anh Bùi Văn Khánh chọn bắt đầu một hành trình mới với homestay và du lịch cộng đồng.
Chàng trai Nhật Bản thích thú khi lần đầu cùng người dân chuẩn bị các món ăn cho đám giỗ và "dô" cạn ly trên bàn nhậu.
Không chỉ là nơi lưu trú bên biển Hà My, khu nghỉ dưỡng này còn mang đến những trải nghiệm từ ẩm thực, thiền nổi đến hành trình khám phá văn hóa Hội An
Ngày 10/7, một nam du khách bất chấp biển cảnh báo, rời khỏi khu vực tham quan để leo lên mỏm đá sát biển tại Mũi Điện (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) chụp ảnh.
Người điều khiển máy xúc khéo léo đưa từng con lợn lên khỏi dòng nước chảy xiết ở Quảng Tây (Trung Quốc) trong sự theo dõi của đông đảo người dân.
Để cảm ơn bữa ăn ngon và chất lượng, nhóm 3 du khách đến từ Ba Lan đã lạy chủ quán ở Cát Bà.
Cánh đồng cỏ gần bến thuyền Tà Đùng trở thành địa điểm được nhiều bạn trẻ tìm đến sau khi những đoạn video ghi lại khung cảnh xanh mướt như phim Ghibli xuất hiện trên MXH.
Đoạn video được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, được cho là ghi lại màn trình diễn drone tại quê nhà Madeira để tri ân Cristiano Ronaldo sau kỳ World Cup cuối cùng.