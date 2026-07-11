Cảnh máy xúc giải cứu đàn lợn giữa dòng lũ gây sốt
Người điều khiển máy xúc khéo léo đưa từng con lợn lên khỏi dòng nước chảy xiết ở Quảng Tây (Trung Quốc) trong sự theo dõi của đông đảo người dân.
Ngày 10/7, một nam du khách bất chấp biển cảnh báo, rời khỏi khu vực tham quan để leo lên mỏm đá sát biển tại Mũi Điện (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) chụp ảnh.
Người điều khiển máy xúc khéo léo đưa từng con lợn lên khỏi dòng nước chảy xiết ở Quảng Tây (Trung Quốc) trong sự theo dõi của đông đảo người dân.
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