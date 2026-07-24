Cựu sao Indonesia: 'Cầu thủ Việt Nam giỏi gây ức chế'

Cựu danh thủ Erol Iba vừa cảnh báo tuyển Indonesia cần giữ đầu lạnh, tránh sập bẫy khiêu khích của các cầu thủ Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Erol Iba gửi lời cảnh báo các cầu thủ Indonesia về tuyển Việt Nam. Ảnh: Instagram

Ông Iba nhận định các cầu thủ Việt Nam có lối chơi tinh quái và thường xuyên sử dụng các biện pháp tâm lý để gây áp lực lên đối phương. Do đó, việc duy trì sự tập trung và không để bị cuốn vào các tranh chấp ngoài chuyên môn là ưu tiên hàng đầu cho các cầu thủ xứ vạn đảo.

Cựu tuyển thủ Indonesia nhắn nhủ: "Tôi có một lời nhắn gửi tới các cầu thủ, đặc biệt là khi đối đầu với Việt Nam. Nếu có thể, tuyệt đối đừng để bị khiêu khích. Các cầu thủ Việt Nam rất thông minh trong việc tạo ra các tình huống gây ức chế".

Lời cảnh báo của ông Iba xuất phát từ thực tế những cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam trong quá khứ luôn diễn ra với cường độ cao và sự căng thẳng cực độ.

Tại ASEAN Cup 2026, Indonesia nằm ở bảng A cùng Việt Nam, Singapore, Campuchia và Timor-Leste. Theo lịch thi đấu, cuộc chạm trán giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 3/8 tới tại sân vận động Pakansari. Trước khi bước vào trận đại chiến này, thầy trò ông John Herdman sẽ lần lượt gặp Campuchia (27/7) và Timor-Leste (31/7).

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