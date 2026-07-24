Cựu sao Indonesia: 'Cầu thủ Việt Nam giỏi gây ức chế'

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Erol Iba gửi lời cảnh báo các cầu thủ Indonesia về tuyển Việt Nam. Ảnh: Instagram
Ông Iba nhận định các cầu thủ Việt Nam có lối chơi tinh quái và thường xuyên sử dụng các biện pháp tâm lý để gây áp lực lên đối phương. Do đó, việc duy trì sự tập trung và không để bị cuốn vào các tranh chấp ngoài chuyên môn là ưu tiên hàng đầu cho các cầu thủ xứ vạn đảo.
Tại ASEAN Cup 2026, Indonesia nằm ở bảng A cùng Việt Nam, Singapore, Campuchia và Timor-Leste. Theo lịch thi đấu, cuộc chạm trán giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 3/8 tới tại sân vận động Pakansari. Trước khi bước vào trận đại chiến này, thầy trò ông John Herdman sẽ lần lượt gặp Campuchia (27/7) và Timor-Leste (31/7).
Tinh thần bóng đá Việt Nam
Từ “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018 đến chiếc cúp AFF 2018, bóng đá Việt Nam không chỉ ghi dấu trên bảng tỷ số mà còn khắc sâu trong tâm trí người hâm mộ. Các cuốn sách như Bão lửa U23, U23 - Những chuyện chưa kể, Những chiến binh sao vàng ghi lại hành trình kiên cường của các cầu thủ áo đỏ, truyền cảm hứng về lòng quả cảm, tinh thần tập thể và khát vọng vươn xa. Đây là những tư liệu cảm xúc và sống động cho người yêu thể thao Việt.